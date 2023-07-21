BAFL 35.50 Decreased By ▼ -0.29 (-0.81%)
BIPL 18.56 Increased By ▲ 0.36 (1.98%)
BOP 4.20 Increased By ▲ 0.27 (6.87%)
CNERGY 3.09 Increased By ▲ 0.04 (1.31%)
DFML 13.61 Increased By ▲ 0.45 (3.42%)
DGKC 54.05 Increased By ▲ 0.55 (1.03%)
FABL 24.29 Increased By ▲ 0.02 (0.08%)
FCCL 12.15 Increased By ▲ 0.17 (1.42%)
FFL 6.80 Increased By ▲ 0.17 (2.56%)
GGL 11.13 Increased By ▲ 0.28 (2.58%)
HBL 78.03 Increased By ▲ 0.14 (0.18%)
HUBC 80.44 Increased By ▲ 0.23 (0.29%)
HUMNL 5.92 Increased By ▲ 0.09 (1.54%)
KEL 2.01 Increased By ▲ 0.07 (3.61%)
LOTCHEM 27.99 Increased By ▲ 0.14 (0.5%)
MLCF 30.57 Increased By ▲ 0.34 (1.12%)
OGDC 85.78 Increased By ▲ 1.43 (1.7%)
PAEL 10.97 Increased By ▲ 0.11 (1.01%)
PIBTL 4.40 Increased By ▲ 0.18 (4.27%)
PIOC 87.50 Increased By ▲ 3.70 (4.42%)
PPL 70.97 Increased By ▲ 2.33 (3.39%)
PRL 16.44 Increased By ▲ 0.18 (1.11%)
SILK 0.99 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 44.60 Increased By ▲ 0.80 (1.83%)
SSGC 9.58 Increased By ▲ 0.18 (1.91%)
TELE 8.12 Increased By ▲ 0.30 (3.84%)
TPLP 13.25 Increased By ▲ 0.07 (0.53%)
TRG 102.99 Increased By ▲ 1.04 (1.02%)
UNITY 24.95 Increased By ▲ 1.72 (7.4%)
WTL 1.43 Increased By ▲ 0.12 (9.16%)
BR100 4,594 Increased By 60 (1.32%)
BR30 15,974 Increased By 266.2 (1.69%)
KSE100 45,398 Increased By 303.2 (0.67%)
KSE30 16,230 Increased By 152.8 (0.95%)
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Jul 21, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 20, 2023)...
Recorder Report Published 21 Jul, 2023 06:38am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 20, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13600-13700
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7100-7900
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor(salam-impor)        25000-27000
Masoor(salam-local)        30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati?(386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Grain prices grain crop

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Lahore Grain Market Rates

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