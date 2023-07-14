BAFL 35.05 Increased By ▲ 0.05 (0.14%)
BIPL 18.19 Increased By ▲ 0.14 (0.78%)
BOP 3.75 Decreased By ▼ -0.04 (-1.06%)
CNERGY 3.22 Decreased By ▼ -0.05 (-1.53%)
DFML 12.91 Increased By ▲ 0.20 (1.57%)
DGKC 57.00 Decreased By ▼ -0.20 (-0.35%)
FABL 23.39 Increased By ▲ 0.02 (0.09%)
FCCL 12.68 Decreased By ▼ -0.02 (-0.16%)
FFL 6.54 Increased By ▲ 0.02 (0.31%)
GGL 11.30 Decreased By ▼ -0.05 (-0.44%)
HBL 78.77 Decreased By ▼ -1.43 (-1.78%)
HUBC 79.21 Decreased By ▼ -0.29 (-0.36%)
HUMNL 6.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 2.06 Increased By ▲ 0.03 (1.48%)
LOTCHEM 28.58 Increased By ▲ 0.08 (0.28%)
MLCF 31.26 Decreased By ▼ -0.18 (-0.57%)
OGDC 86.30 Decreased By ▼ -0.25 (-0.29%)
PAEL 11.55 Increased By ▲ 0.05 (0.43%)
PIBTL 4.58 Decreased By ▼ -0.07 (-1.51%)
PIOC 87.11 Decreased By ▼ -0.89 (-1.01%)
PPL 69.01 Decreased By ▼ -0.59 (-0.85%)
PRL 17.07 Decreased By ▼ -0.18 (-1.04%)
SILK 1.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 43.72 Decreased By ▼ -0.02 (-0.05%)
SSGC 9.45 Decreased By ▼ -0.10 (-1.05%)
TELE 7.70 Decreased By ▼ -0.14 (-1.79%)
TPLP 14.30 Increased By ▲ 0.01 (0.07%)
TRG 103.64 Decreased By ▼ -0.53 (-0.51%)
UNITY 24.10 Increased By ▲ 0.60 (2.55%)
WTL 1.30 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,556 Decreased By -71.5 (-1.55%)
BR30 15,915 Decreased By -299.9 (-1.85%)
KSE100 45,253 Decreased By -600.3 (-1.31%)
KSE30 16,078 Decreased By -240.6 (-1.47%)
Brecorder Logo
Jul 14, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 13, 2023)...
Recorder Report Published 14 Jul, 2023 06:23am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 13, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13200-13300
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain Grain Market grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

First tranche of SBA: IMF transfers $1.2bn to SBP account: Dar

UN chief helped Pakistan secure IMF deal

Steps to broaden tax base: FY24 budget advances primary surplus of 0.4pc of GDP: IMF

July-May LSMI output declines 9.87pc YoY

Companies profits bill approved by NA panel

Airports’ outsourcing: Only management controls being given, NA panel told

PSDP: FD yet to notify strategy for release of funds

C-5 project: PAEC’s point of view

October system collapse: Non-implementation of recommendations irks Nepra

Beverage sector: FBR kicks off process of implementing T&T system

Read more stories