KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (July 11, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Growth Sec. Agriautos Ind. 19,000 67.50 Total/Weighted Avg. Rate 19,000 67.50 Seven Star Sec. Avanceon Ltd 11,500 50.77 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 50.77 K & I Global D.G.K.Cement 50,000 59.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 59.00 Msmaniar Financials Frieslandcampina 18,000 66.50 Total/Weighted Avg. Rate 18,000 66.50 Adam Securities Honda Atlas Cars 30,000 116.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 116.00 Friendly Securities Hub Power Co. 2,500 78.00 K & I Global 10,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,500 78.00 Seven Star Sec. Interloop Ltd. 15,600 33.60 Aba Ali H. Sec. 40,170 46.45 Total/Weighted Avg. Rate 55,770 42.86 MRA Securities JS Bank Ltd (R) 240 0.10 Total/Weighted Avg. Rate 240 0.10 Munir Khanani Sec. Kot Addu Power 3,000 23.34 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 23.34 JS Global Cap. Lucky Cement 35,500 564.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,500 564.00 MRA Securities National Refinery 1,500 216.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 216.50 Aba Ali H. Sec. Nimir Resins 25,500 35.79 Total/Weighted Avg. Rate 25,500 35.79 Seven Star Sec. P.S.O. 5,000 114.12 K & I Global 10,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 121.37 AL Habib Cap. Mkt. Pak Refinery 1,000 16.35 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 16.35 AL Habib Cap. Mkt. Pak.Int.Cont. 3,000 44.64 Rafi Securities 4,000 47.95 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 46.53 Standard Cap. Sec. Shabbir Tiles 10,000 9.07 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 9.07 AL Habib Cap. Mkt. TRG Pak Ltd 1,000 107.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 107.00 AKD Sec. Unity Foods Ltd 500,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 20.00 Arif Habib Ltd. WorldCall Telecom 10,000,000 1.26 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 1.26 =========================================================================================== Total Turnover 10,796,510 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023