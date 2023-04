Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= International Industries Limited 28-Apr-23 14:00 Allied Rental Modaraba 28-Apr-23 9:30 Pak Agro Packaging Limited 28-Apr-23 10:00 Agriauto Industries Limited 28-Apr-23 11:00 Nadeem Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:45 National Foods Limited 28-Apr-23 11:30 United Bank Limited 28-Apr-23 10:00 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 28-Apr-23 10:00 Ali Asghar Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:00 Ashfaq Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:00 Faysal Bank Limited 28-Apr-23 10:00 Saritow Spinning Mills Limited 28-Apr-23 14:30 Atlas Honda Limited 28-Apr-23 11:00 Leiner Pak Gelatine Limited 28-Apr-23 9:30 Mughal Iron & Steel Industries Limited 28-Apr-23 11:30 The Bank of Punjab 28-Apr-23 9:00 Shadman Cotton Mills Limited 28-Apr-23 10:30 The National Silk & Rayon Mills Limited 28-Apr-23 10:00 Asim Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:30 Telecard Limited 28-Apr-23 14:30 Supernet Limited 28-Apr-23 11:00 Hamid Textile Mills Limited 28-Apr-23 11:00 J.A. Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:00 Orient Rental Mod 28-Apr-23 11:00 Leather Up Limited 28-Apr-23 9:15 Shams Textile Mills Limited 28-Apr-23 12:00 Thatta Cement Company Limited 28-Apr-23 16:00 Sindh Modaraba 28-Apr-23 11:00 D.M. Textile Mills Limited 28-Apr-23 11:15 Crescent Steel & Allied Products Limited 28-Apr-23 10:00 Redco Textiles Limited 28-Apr-23 11:00 EFU General Insurance Limited 28-Apr-23 12:00 First Equity Modaraba 28-Apr-23 15:00 A B L-F UND S 28-Apr-23 11:15 Dandot Cement Company Limited 28-Apr-23 15:30 Service Industries Textiles Limited 28-Apr-23 11:30 The Searle Company Limited 28-Apr-23 11:30 ICC Industries Limited 28-Apr-23 11:00 EFU Life Assurance Limited 28-Apr-23 10:30 Bestway Cement Limited 28-Apr-23 15:00 Loads Limited 28-Apr-23 11:30 Pakistan International Bulk Terminal 28-Apr-23 15:00 Salman Noman Enterprises Limited 28-Apr-23 10:00 First Paramount Modaraba 28-Apr-23 15:00 Adamjee Insurance Company Limited 28-Apr-23 11:30 Bunnys Limited 28-Apr-23 12:00 Arctic Textile Mills Ltd 28-Apr-23 11:30 Crescent Star Insurance Limited 28-Apr-23 11:00 Mari Petroleum Company Limited 28-Apr-23 14:00 PICIC Insurance Limited 28-Apr-23 11:30 Dadabhoy Sack Limited 28-Apr-23 10:00 Dadabhoy Cement Industries Limited 28-Apr-23 9:30 First National Bank Modaraba 28-Apr-23 17:00 Universal Network Systems Ltd (GEM) 28-Apr-23 11:00 Citi Pharma Ltd. 28-Apr-23 12:00 Pak Elektron Limited 28-Apr-23 11:30 Image Pakistan Limited 28-Apr-23 14:30 First Tri-Star Modaraba 28-Apr-23 15:00 Tri-Star Mutual Fund Limited 28-Apr-23 15:30 Tri-Star Power Limited 28-Apr-23 16:00 Quetta Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:00 Ghazi Fabrics International Limited 28-Apr-23 11:00 CORDOBA LOGISTICS & VENURES LTD 28-Apr-23 11:00 Nishat Power Limited 28-Apr-23 11:00 Nishat Mills Limited 28-Apr-23 15:00 Yousaf Weaving Mills Limited 28-Apr-23 14:00 Chakwal Spinning Mills Limited 28-Apr-23 14:30 Azgard Nine Limited 28-Apr-23 11:30 Bhanero Textile Mills Limited 28-Apr-23 10:00 Blessed Textiles Limited 28-Apr-23 11:00 Faisal Spinning Mills Limited 28-Apr-23 12:00 United Distributors Pakistan Limited 28-Apr-23 15:00 SG.Allied Businsses Limited 28-Apr-23 10:00 B.R.R. Guardian Modaraba 28-Apr-23 16:45 S.G. Power Limited 28-Apr-23 10:30 Reliance Weaving Mills Limited 28-Apr-23 12:00 Zephyr Textiles Limited 28-Apr-23 11:30 Rafhan Maize Products Company Limited 28-Apr-23 16:30 Dost Steels Limited 28-Apr-23 11:30 Indus Dyeing & Manufacturing Co Limited 28-Apr-23 15:00 Roshan Packages Limited 28-Apr-23 11:30 Sunrays Textile Mills Limited 28-Apr-23 15:30 The Bank of Khyber 28-Apr-23 12:00 Escorts Investment Bank Limited 28-Apr-23 11:00 Zahidjee Textile Mills Limited 28-Apr-23 16:00 Tata Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:30 Pioneer Cement Limited 28-Apr-23 11:00 OLP Financial Services Pak Ltd 28-Apr-23 10:00 Arif Habib Corporation Limited 28-Apr-23 15:30 The Crescent Textile Mills Limited 28-Apr-23 10:30 Gharibwal Cement Limited 28-Apr-23 16:00 Mahmood Textile Mills Limited 28-Apr-23 11:00 Safe Mix Concrete Limited 28-Apr-23 11:30 B.F. Modaraba 28-Apr-23 11:30 Jubilee Life Insurance Company Limited 28-Apr-23 10:00 Arif Habib Limited 28-Apr-23 14:30 Lucky Cement Limited 28-Apr-23 16:30 Idrees Textile Mills Limited 28-Apr-23 12:00 Nishat Chunian Limited 28-Apr-23 11:00 Al Shaheer Corporation Limited 28-Apr-23 11:00 K-Electric Limited 28-Apr-23 11:30 Husein Industries Limited 28-Apr-23 10:00 Imperial Limited 28-Apr-23 10:00 Pak Leather Crafts Limited 28-Apr-23 11:00 AKD-FUNDS 28-Apr-23 14:30 Cnergyico PK Limited 28-Apr-23 11:30 Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited 28-Apr-23 15:00 Bela Automotives Limited 28-Apr-23 9:30 Pak Leather Crafts Limited 28-Apr-23 11:00 HB L A sset Management Limited & its Fund 28-Apr-23 14:30 HBL Asset Management Ltd 28-Apr-23 14:30 Security Leasing Corporation Limited 28-Apr-23 11:00 Hala Enterprises Limited 29-Apr-23 14:15 Fazal Cloth Mills Limited 29-Apr-23 13:30 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 29-Apr-23 11:00 Colony Textile Mills Limited 29-Apr-23 11:00 Quice Food Industries Limited 29-Apr-23 12:00 NBP-FUNDS 29-Apr-23 12:00 East West Insurance Company Limited 29-Apr-23 12:30 Frontier Ceramics Limited 29-Apr-23 10:30 AN Textile Mills Limited 29-Apr-23 11:00 Crescent Cotton Mills Limited 29-Apr-23 11:30 Ghandhara Industries Limited 29-Apr-23 10:30 Fecto Cement Limited 29-Apr-23 12:00 Crescent Fibres Limited 29-Apr-23 10:30 Ghandhara Nissan Limited 29-Apr-23 12:00 Sana Industries Limited 29-Apr-23 12:00 AHMAD HASSAN TEXTILE MILLS LTD. 29-Apr-23 11:00 Maqbool Textile Mills Limited 29-Apr-23 15:30 First Al-Noor Modaraba 29-Apr-23 11:30 Flying Cement Company Limited 29-Apr-23 12:00 Balochistan Glass Limited 29-Apr-23 15:00 Dynea Pakistan Limited 29-Apr-23 13:30 Amtex Limited 29-Apr-23 11:30 Ghani Global Glass Limited 29-Apr-23 10:00 Highnoon Laboratories Limited 29-Apr-23 9:30 Ghani Global Holdings Limited 29-Apr-23 12:15 Ghani Chemical Industries Limited 29-Apr-23 11:00 Khyber Tobacco Company Limited 29-Apr-23 11:00 The United Insurance Company 29-Apr-23 15:00 First Credit and Investment Bank Limited 29-Apr-23 12:30 Feroze1888 Mills Limited 29-Apr-23 14:00 Pakistan General Insurance Company Limited 29-Apr-23 10:00 Sitara Peroxide Limited 29-Apr-23 11:00 Janana De Malucho Textile Mills Limited 30-Apr-23 11:45 Worldcall Telecom Limited 30-Apr-23 14:00 The Universal Insurance Company Limited 30-Apr-23 15:30 Dawood Lawrencepur Limited 02-05-2023 14:30 Khyber Tobacco Company Limited 02-05-2023 13:00 Shaheen Insurance Company Limited 03-05-2023 13:00 Pakistan International Container 03-05-2023 11:45 Shell Pakistan Limited 04-05-2023 12:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2023