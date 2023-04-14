AVN 65.11 Increased By ▲ 1.06 (1.65%)
BAFL 28.47 Decreased By ▼ -0.12 (-0.42%)
BOP 3.95 Increased By ▲ 0.01 (0.25%)
CNERGY 3.41 Increased By ▲ 0.01 (0.29%)
DFML 11.10 Decreased By ▼ -0.22 (-1.94%)
DGKC 45.03 Decreased By ▼ -0.07 (-0.16%)
EPCL 45.97 Decreased By ▼ -3.88 (-7.78%)
FCCL 11.88 Increased By ▲ 0.17 (1.45%)
FFL 5.29 Increased By ▲ 0.02 (0.38%)
FLYNG 5.85 No Change ▼ 0.00 (0%)
GGL 11.05 Decreased By ▼ -0.05 (-0.45%)
HUBC 68.43 Increased By ▲ 0.53 (0.78%)
HUMNL 5.55 No Change ▼ 0.00 (0%)
KAPCO 24.33 Increased By ▲ 0.12 (0.5%)
KEL 1.98 Decreased By ▼ -0.01 (-0.5%)
LOTCHEM 24.59 Increased By ▲ 0.22 (0.9%)
MLCF 26.52 Decreased By ▼ -0.17 (-0.64%)
NETSOL 74.93 Increased By ▲ 0.23 (0.31%)
OGDC 85.82 Increased By ▲ 0.37 (0.43%)
PAEL 10.81 Increased By ▲ 0.06 (0.56%)
PIBTL 3.95 Decreased By ▼ -0.10 (-2.47%)
PPL 67.22 Increased By ▲ 0.12 (0.18%)
PRL 12.34 Decreased By ▼ -0.10 (-0.8%)
SILK 1.07 Increased By ▲ 0.02 (1.9%)
SNGP 41.26 Increased By ▲ 0.46 (1.13%)
TELE 7.97 Increased By ▲ 0.01 (0.13%)
TPLP 14.26 Decreased By ▼ -0.04 (-0.28%)
TRG 109.21 Increased By ▲ 0.41 (0.38%)
UNITY 12.97 Increased By ▲ 0.07 (0.54%)
WTL 1.17 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,106 Increased By 13.7 (0.34%)
BR30 14,700 Increased By 58.4 (0.4%)
KSE100 40,206 Increased By 79.5 (0.2%)
KSE30 14,989 Increased By 28.6 (0.19%)
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Apr 14, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 13, 2023)...
Recorder Report Published 14 Apr, 2023 05:59am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 13, 2023)

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Per 100 kg
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Sugar                      12000-12100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Grain prices Grain Market grain crop

Comments

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Lahore Grain Market Rates

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