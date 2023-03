KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 13, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. A.Shah Ghazi Sug (Sus) 145,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 145,000 6.50 Topline Sec. Aisha Steel Mills 160,000 6.71 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 6.71 Topline Sec. Al Shaheer Corp. 222,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 222,000 9.50 Alfalah Sec. Attock Refinery 310,000 130.79 Total/Weighted Avg. Rate 310,000 130.79 Fikree's (SMC) Azgard Nine Ltd 1,000 6.85 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 6.85 Topline Sec. Bata (Pak) 2,500 1,832.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 1,832.00 Alfalah Sec. Dawood Equities Ltd. 1,304,500 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,304,500 4.50 Alfalah Sec. Engro Fertilizers 275,000 69.28 Total/Weighted Avg. Rate 275,000 69.28 Ismail Iqbal Sec Engro Polymer & Chem 5,000 46.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 46.50 Topline Sec. Fauji Bin Qasim 200,000 13.42 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 13.42 Topline Sec. First National Equity 200,000 3.94 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 3.94 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 47,000 90.56 Total/Weighted Avg. Rate 47,000 90.56 Topline Sec. Ghani Global Glass 840,000 6.81 Total/Weighted Avg. Rate 840,000 6.81 Alfalah Sec. Hub Power 285,000 55.11 Total/Weighted Avg. Rate 285,000 55.11 Topline Sec. Image Pakistan Ltd. 100,000 10.28 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.28 Topline Sec. Int. Industries 13,000 73.94 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 73.94 Topline Sec. Ittehad Chemical 146,500 33.95 Total/Weighted Avg. Rate 146,500 33.95 Topline Sec. Jah. Siddiqui & Co. 37,500 10.99 Total/Weighted Avg. Rate 37,500 10.99 Alfalah Sec. Lucky Cement 175,000 382.30 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 382.30 Topline Sec. MCB Bank Ltd. 56,988 121.00 Total/Weighted Avg. Rate 56,988 121.00 Topline Sec. Nishat Mills 6,000 54.17 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 54.17 Topline Sec. Pak Refinery 100,000 13.03 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 13.03 Topline Sec. Pak. Int. Bulk Termi 300,000 3.89 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 3.89 Pearl Sec Pakistan Petroleum 60,000 69.60 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 69.60 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 20,000 43.40 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 43.40 Topline Sec. Synthetic Prod.Enter 44,500 11.88 Total/Weighted Avg. Rate 44,500 11.88 Summit Capital TRG Pakistan Ltd. 6,000 113.90 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 113.90 =========================================================================================== Total Turnover 5,062,488 ===========================================================================================

