AVN 66.75 Increased By ▲ 0.25 (0.38%)
BAFL 31.40 Increased By ▲ 0.05 (0.16%)
BOP 4.71 Decreased By ▼ -0.01 (-0.21%)
CNERGY 3.74 Decreased By ▼ -0.11 (-2.86%)
DFML 15.54 Increased By ▲ 0.29 (1.9%)
DGKC 47.24 Decreased By ▼ -1.41 (-2.9%)
EPCL 44.74 Increased By ▲ 0.29 (0.65%)
FCCL 11.48 Decreased By ▼ -0.20 (-1.71%)
FFL 4.83 Decreased By ▼ -0.16 (-3.21%)
FLYNG 5.91 Decreased By ▼ -0.15 (-2.48%)
GGL 11.15 Decreased By ▼ -0.16 (-1.41%)
HUBC 61.04 Decreased By ▼ -0.41 (-0.67%)
HUMNL 6.20 Increased By ▲ 0.04 (0.65%)
KAPCO 27.02 Decreased By ▼ -0.03 (-0.11%)
KEL 2.44 Decreased By ▼ -0.10 (-3.94%)
LOTCHEM 26.02 Decreased By ▼ -0.48 (-1.81%)
MLCF 21.36 Increased By ▲ 0.04 (0.19%)
NETSOL 87.90 Increased By ▲ 0.60 (0.69%)
OGDC 78.55 Decreased By ▼ -1.50 (-1.87%)
PAEL 12.25 Decreased By ▼ -0.25 (-2%)
PIBTL 4.47 Decreased By ▼ -0.02 (-0.45%)
PPL 70.06 Decreased By ▼ -1.92 (-2.67%)
PRL 13.07 Decreased By ▼ -0.23 (-1.73%)
SILK 0.94 Decreased By ▼ -0.02 (-2.08%)
SNGP 40.44 Decreased By ▼ -1.16 (-2.79%)
TELE 6.66 Decreased By ▼ -0.21 (-3.06%)
TPLP 16.98 Decreased By ▼ -0.07 (-0.41%)
TRG 112.65 Increased By ▲ 1.70 (1.53%)
UNITY 14.05 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.20 Decreased By ▼ -0.04 (-3.23%)
BR100 4,015 Decreased By -18.5 (-0.46%)
BR30 14,071 Decreased By -166 (-1.17%)
KSE100 40,539 Decreased By -124 (-0.3%)
KSE30 14,952 Decreased By -41.7 (-0.28%)
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Jan 05, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 04, 2023)...
Recorder Report Published 05 Jan, 2023 05:58am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 04, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8800-8820
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 6800-7400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        28000-29000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                19000-32000
Rice Basmati (386)         13000-17000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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