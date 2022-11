Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (November 17, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Pakistan National Lahore Crude Shipping 16-11-2022 Oil Corp B-13/B-14 Kosman Disc Bulk Shipping (Dap) Agencies 12-11-2022 Pvt Ltd B-14/B-15 SSI Disc Seatrade 13-11-2022 Diligent Chick Shipping Peas Nmb-2 Habibi Load N.S 21-09-2022 Wheat Shipping Line Straw ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Momentum Disc Seatrade 16-11-2022 Phonex Iron Ore Shipping B-26/B-27 Ym Disc Inshipping 17-11-2022 Excellence Load (Pvt) Ltd Containers ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Clearocean 17-11-2022 D/16641 Mogas Gac Pakistan Marvel (Pvt) Limited M.T. 17-11-2022 D/70000 Crude Pakistan National Karachi Oil Ship.Corpt Tss 17-11-2022 D/L Container Eastwind Shipping Shams Company Ltd Ulriken 18-11-2022 L/10500 Caustic Eastwind Shipping Soda Company Ltd Tsukuba 18-11-2022 D/3962 Base Gac Pakistan Galaxy Oil (Pvt) Limited Challah 18-11-2022 D/3000 Base Alpine Marine Oil Services (Pvt) Ltd Kyoto 18-11-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan (Pvt) Ltd Osaka 18-11-2022 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T. 17-11-2022 D/73000 Pakistan National Quetta Crude Oil Ship.Corpt Papillion 17-11-2022 L/30000 Eastwind Shipping Molasses Company M.T 17-11-2022 D/70000 Crude Pakistan National Karachi Oil Ship.Corpt Ym 17-11-2022 D/L Container Inshipping Excellence (Pvt) Ltd Bangkok 17-11-2022 D/L Container Ocean Network Bridge Express Pakistan Tss Shams 17-11-2022 D/L Container Eastwind Shipping Company ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kmtc Colombo 17-11-2022 Container Ship - X-Press Kilimanjaro 17-11-2022 Container Ship - Hafnia Providence 17-11-2022 Tanker - Sea King 17-11-2022 Tanker - Chemroad Hope 17-11-2022 Tanker - Ital Usodimare 17-11-2022 Container Ship - Jolly Quarzo 17-11-2022 Container Ship - Al Shaffiah 17-11-2022 Tanker - Hyundai Oakland 17-11-2022 Container Ship ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 CNC Palm Alpine Nov. 15, 2022 Dream oil MW-2 Ocean Steel Legend Nov. 16, 2022 Fleet coil Shipping ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Alpine Nov. 16, 2022 Jupitor oil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Clearocean Gas GAC Nov. 16, 2022 Marvel oil ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Fuwairit LNG GSA Nov. 15, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Rayyan LNG GSA Nov. 16, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cape Kortia Containers MSC Pakistan Nov. 17, 2022 MSC AreaIII Containers MSC Pak - Bangkok Bridge Containers GAC - EM Astoria Containers - - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= CNC Palm Alpine Nov. 17, 2022 Dream oil Fuwairit LNG GSA - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= OOCL Washington Containers OOCL Pak Nov. 17, 2022 Chemroute Phosphoric Alpine - Sky Acid Golden Ambrosia Palm oil Sea Trade - Admore Cheyenne Palm oil Alpine Waiting for barth Chemroad Sea Palm oil Alpine - Southern Anoa Palm oil Alpine - =============================================================================

