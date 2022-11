KARACHI: Electronic/credit of dividend warrants/bonus/right share certificates.

================================================================================ Company Year Ended/Ending Dividend/Bonus Dispatched / Ending Right Credit On ================================================================================ Ismail Industries Ltd 30.06.2022 40% Final Cash Dividend 08.11.2022 Hi-Tech Lubricants Ltd 30.06.2022 20% Final Cash Dividend 08.11.2022 Emco Industries Ltd 30.06.2022 5% Final Cash Dividend 08.11.2022 OLP Modaraba 30.06.2022 20% Final Cash Dividend 08.11.2022 Panther Tyres Ltd 30.06.2022 10% Final Cash Dividend 08.11.2022 Zephyr Textiles Ltd 30.06.2022 5% Final Cash Dividend 03.11.2022 Hafiz Limited 30.06.2022 20% Final Cash Dividend 09.11.2022 Bhanero Textile 715% Final Mills Limited 30.06.2022 Cash Dividend 08.11.2022 Engro Corporation Ltd 31.12.2022 100% Interim Cash Dividend 10.11.2022 Faisal Spinning 30.06.2022 214.5% Final Mills Limited Cash Dividend 08.11.2022 Blessed Textile 30.06.2022 333% Final Mills Limited Cash Dividend 08.11.2022 Ghandhara Tyre & 30.06.2022 30% Final Rubber Co.Ltd Cash Dividend 10.11.2022 Shadab Textile Mills 30.06.2022 5% Final Cash Limited Dividend 10.11.2022 Kohinoor Mills Ltd 30.06.2022 20% Final Cash Dividend 10.11.2022 Aisha Steel (Convt 30.06.2022 Rs.1.17 Per Share Pref) (ASLCPS) Cash Dividend 10.11.2022 Tariq Glass Industries 30.06.2022 20% Final Limited Cash Dividend 10.11.2022 International 30.06.2022 7.5% Final Knitwear Limited Cash Dividend 10.11.2022 Shahtaj Textile Ltd. 30.06.2022 130% Final Cash Dividend 10.11.2022 Suraj Cotton 30.06.2022 40% Final Mills Limited Cash Dividend 10.11.2022 ================================================================================

