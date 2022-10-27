AGL 5.65 Decreased By ▼ -0.37 (-6.15%)
ANL 9.40 Decreased By ▼ -0.55 (-5.53%)
AVN 75.10 Decreased By ▼ -3.01 (-3.85%)
BOP 5.27 Decreased By ▼ -0.08 (-1.5%)
CNERGY 4.82 Decreased By ▼ -0.14 (-2.82%)
EFERT 80.52 Decreased By ▼ -0.48 (-0.59%)
EPCL 53.35 Decreased By ▼ -0.65 (-1.2%)
FCCL 14.29 Decreased By ▼ -0.24 (-1.65%)
FFL 5.90 Decreased By ▼ -0.26 (-4.22%)
FLYNG 7.51 Decreased By ▼ -0.25 (-3.22%)
GGGL 9.84 Decreased By ▼ -0.33 (-3.24%)
GGL 16.00 Decreased By ▼ -0.60 (-3.61%)
GTECH 8.77 Decreased By ▼ -0.38 (-4.15%)
HUMNL 6.75 Increased By ▲ 0.35 (5.47%)
KEL 2.79 Decreased By ▼ -0.14 (-4.78%)
LOTCHEM 27.69 Decreased By ▼ -1.81 (-6.14%)
MLCF 27.00 Decreased By ▼ -0.85 (-3.05%)
OGDC 71.50 Decreased By ▼ -1.85 (-2.52%)
PAEL 15.73 Decreased By ▼ -0.30 (-1.87%)
PIBTL 5.18 Decreased By ▼ -0.19 (-3.54%)
PRL 16.75 Decreased By ▼ -0.80 (-4.56%)
SILK 1.09 No Change ▼ 0.00 (0%)
TELE 10.10 Decreased By ▼ -0.50 (-4.72%)
TPL 7.46 Decreased By ▼ -0.54 (-6.75%)
TPLP 17.63 Decreased By ▼ -1.42 (-7.45%)
TREET 22.30 Decreased By ▼ -1.05 (-4.5%)
TRG 109.77 Decreased By ▼ -8.90 (-7.5%)
UNITY 20.01 Decreased By ▼ -1.35 (-6.32%)
WAVES 11.15 Decreased By ▼ -0.25 (-2.19%)
WTL 1.42 Decreased By ▼ -0.12 (-7.79%)
BR100 4,137 Decreased By -77.8 (-1.85%)
BR30 15,118 Decreased By -558.2 (-3.56%)
KSE100 41,540 Decreased By -650 (-1.54%)
KSE30 15,274 Decreased By -263.7 (-1.7%)
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Oct 27, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 26, 2022)...
Recorder Report Published 27 Oct, 2022 05:54am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (October 26, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8600
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7200-7750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 25000-30000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           19500-21000
Dal Chana (Thick)          20000-21000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        22000-28000
Basmati Super (new)        23000-24000
Kainat 1121                18000-25000
Rice Basmati (386)         13000-14500
Basmati broken              7000-13000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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