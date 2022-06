KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (June 01, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== MRA Sec. Fauji Foods Limited 100,000 7.15 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.15 JS Global Cap. Habib Metro Bank 100,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 42.00 JS Global Cap. Maple Leaf Cement 308,000 27.46 Total/Weighted Avg. Rate 308,000 27.46 K & I Global Octopus Digital Ltd 22,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 78.00 MRA Sec. Oil & Gas Dev. 6,539 82.10 Total/Weighted Avg. Rate 6,539 82.10 MRA Sec. P.T.C.L.A 5,000 7.67 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 7.67 Multiline Sec Pak Elektron 500 17.25 Total/Weighted Avg. Rate 500 17.25 M. M. M. A. Khanani Pakistan Stock Exch 500,000 10.82 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 10.82 Seven Star Sec Service Ind 100 350.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 350.00 Fortune Sec. Systems Ltd. 500 339.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 339.00 A.H.M. Sec. Thatta Cement Co. 1,860,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,860,000 22.00 M. M. M. A. Khanani TPL Corp Ltd. 1,000,000 9.67 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 9.67 =========================================================================================== Total Turnover 3,902,639 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022