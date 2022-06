KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 31, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Air Link Comm. Ltd. 54,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 54,000 42.00 HH Misbah Sec Aisha Steel Mills 3,500 12.23 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 12.22 HH Misbah Sec Amreli Steels Ltd. 1,500 26.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 26.40 HH Misbah Sec B.O.Punjab 500 5.97 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.97 First Nat. Equities Buxly Paints 131,000 485.00 Total/Weighted Avg. Rate 131,000 485.00 HH Misbah Sec Cherat Cement 1,000 109.66 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 109.66 HH Misbah Sec Cnergyico PK Ltd. 11,500 5.82 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 5.82 Backers & Partners D. S. Industries Ltd 1,256,500 4.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,256,500 4.25 M. M. M. A. Khanani Engro Polymer & Che 500 81.90 Total/Weighted Avg. Rate 500 81.90 HH Misbah Sec Faysal Bank 500 23.48 Total/Weighted Avg. Rate 500 23.48 HH Misbah Sec Flying Cement Co. Lt 1,000 8.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 8.18 MRA Sec. Ghani Global Holding 3,000 17.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 17.50 Trust Securities Imperial Limited 175,000 25.75 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 25.75 Arif Habib Ltd. Int. Ind. 12,000 103.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 103.00 HH Misbah Sec Lucky Cement 500 491.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 491.00 HH Misbah Sec NetSol Technologies 3,000 94.10 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 94.10 HH Misbah Sec Nishat Mills 5,000 74.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 74.50 HH Misbah Sec Pak Refinery 1,500 18.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 18.18 HH Misbah Sec Pioneer Cement 26,500 62.21 Total/Weighted Avg. Rate 26,500 62.21 High Land Securities Searle Company Ltd. 800 105.00 Total/Weighted Avg. Rate 800 105.00 HH Misbah Sec Treet Corp. 500 29.74 Total/Weighted Avg. Rate 500 29.74 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 2,000 86.35 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 86.35 =========================================================================================== Total Turnover 1,691,300 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022