KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (May 06, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan Nation 05-05-2022 Lahore Oil Shipping OP-2 M.T Disc Alpine Marine 04-05-2022 Bolan Mogas Services OP-3 Delfine Disc Alpine Marine 04-05-2022 Chemical Services OP-3 Bamba Load Trans Maritime 05-05-2022 Naphtha (Pvt) Ltd B-8/B-9 Independent Disc Load Riazeda 06-05-2022 Spirit Container (Pvt) Ltd B-11/B-12 Wei Disc Soya Indus Shipping 29-04-2022 He Bean Seeds (Pvt) Ltd B-14/B-15 Forli Disc General Legnd Shipping & Cargo Logistics 29-04-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Friend-3 Load Bulk Shipping 05-05-2022 Rice Agencies B-21/B-20 Lila 10 Load Pak Liner Agencies v (pvt) Ltd 05-05-2022 B-25 Delfine Disc Base Alpine Marine 04-05-2022 Oil Services B-26/B-27 Clemens Disc Load Ocean Network Schulte Container Express Pakista 06-05-2022 B-28/B-29 Msc Disc Load Msc Agency Iris Container Pakistan (Pvt) 05-05-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Hyundai Disc Load United Marine 04-05-2022 Busan Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= MSC Iris 06-05-2022 Disc. Load Msc Agency Container Pakistan (Pvt)Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Clearocean Apollon06-05-2022 D/50000 Mogas Trans Maritime (Pvt) Ltd Solar Roma 06-05-2022 D/4000 Base Oil Gac Pakistan (Pvt) Limited Northern Dedicatio06-05-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan (Pvt) Ltd Msc Malin 06-05-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd An Hai Star 06-05-2022 L/11000 Rice Ocean World (Pvt) Ltd M.T.Quetta 07-05-2022 D/70000 Crude Pakistan National Oil Shipping Xin Wu Han 07-05-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan (Pvt) Cosco Thailand 07-05-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan (Pvt) Budapest Express 07-05-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan (Pvt)Ltd KMTC Colombo 07-05-2022 D/L Container United Marine Agencies (Pvt) Ltd X-Press Anglesey 07-05-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency Tarlan 07-05-2022 D/L Container Feeder Logistics Xin Pu Dong 07-05-2022 D/L Container Cosco Shipping LinesPakistan (Pvt) Jannes 07-05-2022 D/1 Rotor-se Gulf Maritime ServicesPak Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Diyala 06-05-2022 Tanker - Kmtc Mundra 06-05-2022 Container Ship - Bay Spirit 06-05-2022 Container Ship - Talassa 06-05-2022 Container Ship - Gfs Prestige 06-05-2022 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sun Master Steel Coil GAC May 05, 2022 MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Pictor Coal Ocean May. 04, 2022 World PIBT Nil ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT FU Quan Coal Singotrans May. 04, 2022 Shan ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Diyala Containers Express May. 05, 2022 Fider ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Mol Containers O.N.E May 05, 2022 Courage ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Phaedra Soyabean Ocean Apr. 25, 2022 Service FAP An Hai Rice East May. 04, 2022 Ori Wind ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EM Astoria Containers Maersk Line May. 06, 2022 Seaways Reyes Furnace oil PNSC - Ocean Pioneer Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Diyala Containers Express Fider May. 06, 2022 Mol Courage Containers O.N.E - Pictor Coal Ocean World - Sun Master Steel Coil GAC - Glory Harvest LPG Pak Liner - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Able Sailor Palm oil Alpine May. 06, 2022 Irakils Corn East Wind - Al-Salam Gas oil GAC - Tail Winds Soyabean Ocean Services - Yangze Soyabean Alpine Waiting for barth La Boheme Gas oil GAC - Theo-T Chemicals Alpine - Sereno Gas oil Alpine - DhanLaxmi Furnace oil Transmarine - MT Oaka Furnace oil Transmarine - LIL Stella Bitumen Transtrade - Jishun Palm oil Alpine - Delta Gas Chemicals Alpine - MSC Chiara Containers MSC Pak - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Ermenia Containers MSC Pak May. 06, 2022 Southern Xantis Chemicals - - Trabzon Coal - - =============================================================================

