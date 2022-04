KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (April 27, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== High Land Securities Avanceon Limited 500 83.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 83.50 First Nat. Equities Buxly Paints 44,000 135.50 Total/Weighted Avg. Rate 44,000 135.50 Sherman Sec. Engro Corporation 500 280.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 280.50 M. M. M. A. Khanani Engro Fertilizers 500 103.60 MRA Sec. 500 98.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 101.05 BMA Capital Engro Polymer & Che 23,000 80.00 M. M. M. A. Khanani 17,500 90.13 M. M. M. A. Khanani 7,500 85.50 Total/Weighted Avg. Rate 48,000 84.55 M. M. M. A. Khanani First National Equity 50,000 8.50 Alfalah Sec. 23,000,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 23,050,000 7.00 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 2,250,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,250,000 8.50 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 50,000 21.76 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 21.76 Chase Securities Lucky Cement 800 579.00 Total/Weighted Avg. Rate 800 579.00 Fortune Sec. MCB-Arif Habib Inv. 917,500 26.50 Total/Weighted Avg. Rate 917,500 26.50 Alfalah Sec. Mehmood Textile 50,000 872.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 872.00 Fikree's (SMC) Pak Elektron 5,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 18.00 Pearl Sec. Pakistan Stock Exch 650,000 12.61 Total/Weighted Avg. Rate 650,000 12.61 Adam Sec. Shell Pakistan 500 117.55 Total/Weighted Avg. Rate 500 117.55 Adam Sec. Telecard Ltd. 6,000 14.90 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 14.90 Fortune Sec. Thatta Cement Co. 80,000 17.97 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 17.97 Topline Sec. The Organic Meat Co 223,000 22.80 Total/Weighted Avg. Rate 223,000 22.80 Adam Sec. TRG Pakistan Ltd. 62,000 81.35 Total/Weighted Avg. Rate 62,000 81.35 =========================================================================================== Total Turnover 27,438,800 ===========================================================================================

