ANL 13.57 Increased By ▲ 1.05 (8.39%)
ASC 10.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
ASL 13.20 Increased By ▲ 0.09 (0.69%)
AVN 83.40 Decreased By ▼ -0.10 (-0.12%)
BOP 6.85 Decreased By ▼ -0.10 (-1.44%)
CNERGY 6.63 Increased By ▲ 0.03 (0.45%)
FFL 8.09 Decreased By ▼ -0.06 (-0.74%)
FNEL 7.21 Increased By ▲ 0.09 (1.26%)
GGGL 14.75 Increased By ▲ 0.81 (5.81%)
GGL 20.70 Increased By ▲ 1.33 (6.87%)
GTECH 11.34 Increased By ▲ 1.05 (10.2%)
HUMNL 8.22 Increased By ▲ 0.42 (5.38%)
KEL 2.93 Increased By ▲ 0.01 (0.34%)
KOSM 3.82 Increased By ▲ 0.07 (1.87%)
MLCF 35.36 Decreased By ▼ -0.24 (-0.67%)
PACE 3.67 Increased By ▲ 0.08 (2.23%)
PIBTL 6.68 Increased By ▲ 0.03 (0.45%)
PRL 17.23 Increased By ▲ 0.95 (5.84%)
PTC 7.70 Decreased By ▼ -0.10 (-1.28%)
SILK 1.14 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 31.75 Increased By ▲ 0.05 (0.16%)
TELE 15.15 Increased By ▲ 0.45 (3.06%)
TPL 12.30 Increased By ▲ 0.48 (4.06%)
TPLP 22.97 Decreased By ▼ -0.26 (-1.12%)
TREET 35.60 Increased By ▲ 0.59 (1.69%)
TRG 83.87 Increased By ▲ 0.69 (0.83%)
UNITY 25.15 Increased By ▲ 0.45 (1.82%)
WAVES 15.65 Increased By ▲ 0.58 (3.85%)
WTL 1.82 Increased By ▲ 0.08 (4.6%)
YOUW 5.90 Increased By ▲ 0.10 (1.72%)
BR100 4,625 Increased By 16.6 (0.36%)
BR30 17,251 Increased By 200.7 (1.18%)
KSE100 45,553 Decreased By -99.6 (-0.22%)
KSE30 17,589 Increased By 19.4 (0.11%)
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Apr 23, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 22, 2022)...
Recorder Report 23 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 22, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                             8200
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7000-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               10000-12000
Dal Mong (Chilka)          11500-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           21000-22000
Dal Mash (Chilka)          22500-25000
Dal Mash (Washed)          25000-27000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         17000-17500
Masoor (salam-impor)       19000-19600
Masoor (salam-local)       22000-23000
Gram White                  2000-21000
Gram Black                 13000-14000
Dal Chana (Thin)           14000-15000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                    17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    21500-23000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        15000-17000
Basmati Super (new)        14000-15000
Kainat 1121                16000-18000
Rice Basmati (386)          9000-11000
Basmati broken              6600-10000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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Grain prices grain export Grain Market grain crop

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