YOUR RUPEE LAST MONTH

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last month. (January 04 to March 31, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 31.12.2022 LAST MONTH RATES Previous Month 04.01.2022 31.03.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 177.0 176.4 182.7 174.5 07/02/2022 183.6 30/03/2022 + 5.700000 3.22 U.K 238.879 237.455 239.610 232.210 14/03/2022 241.801 14/01/2022 + 0.730800 0.31 Japan 1.537800 1.523300 1.493600 1.476900 29/03/2022 1.551600 26/01/2022 - 0.044200 -2.87 Euro 200.293 199.258 204.280 193.280 07/03/2022 204.280 31/03/2022 + 3.986800 1.99 ======================================================================================================== T.T. & O.D. SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 31.12.2022 LAST MONTH RATES Previous Month 04.01.2022 31.03.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 177.5 176.9 183.2 175.0 07/02/2022 184.1 30/03/2022 + 5.700000 3.21 U.K 239.544 238.119 240.260 232.860 14/03/2022 242.478 14/01/2022 + 0.716000 0.30 Japan 1.541100 1.526600 1.497600 1.481000 29/03/2022 1.556000 26/01/2022 - 0.043500 -2.82 Euro 200.849 199.813 204.840 193.820 07/03/2022 204.840 31/03/2022 + 3.991000 1.99 ========================================================================================================

