KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 4, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Nave Disc. Trans Maritime 02-04-2022 Estella Mogas Pvt. Ltd B-1 Sea Disc. Alpine Marine 03-04-2022 Ambition Chemical Services B/2/B-3 Atlantis Load Ocean World 02-04-2022 Trade Rice Pvt. Ltd B-5 Queensland Disc. Sea Trade 04-04-2022 Cattles Shipping B-6/B-7 Mol Disc. Load Ocean Network 02-04-2022 Growth Container Express Pakistan B-13/B-14 El Tethys Disc. General Legend Shipping 03-04-2022 Cargo & Logistic B-14/B-15 Vissao Disc. General International P 02-04-2022 Vct 05 Cargo & Ship Services B-17/B-16 Ocean Disc. General Ocean World 04-04-2022 Crown Cargo Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Hafnia Disc. Gac Pakistan 02-04-2022 Sirius Base Oil Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mol Growth 04-04-2022 Disc. Load Ocean Network Container Express Pakistan Nave 04-04-2022 Disc. Trans Maritime Estella Mogas Pvt. Ltd Hafnia 04-04-2022 Disc. Gac Pakistan Sirius Base Oil Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Al Shaffiah 04-04-2022 D/18500 - Chemical P Fos 04-04-2022 D/73967 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Asian Lilac 05-04-2022 L/2500 Alpine Marine Base Oil Services Dongli 05-04-2022 D/4500 Eastwind Chemical Shipping Company Ts Dubai 04-04-2022 D/L Sharaf Shipping Container Agency Baltic Bridge 04-04-2022 D/L Container Cma Cgm Pakistan As Clementina 05-04-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Jolly quarzo 05-04-2022 D/L Container Eastern Sea Transport ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sea Fortune 04-04-2022 Tanker - Independent Spirit 04-04-2022 Container Ship - Kota Nilam 04-04-2022 Container Ship - Apnoia 04-04-2022 Tanker - Global Elegance 04-04-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Birte Selmer Peas WMA Shipcare Mar. 28,2022 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Newseas Amber Coal Wilhelmsen Apr. 03, 2022 PIBT NIL ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Meratus Jayawijaya Containers Maersk Pak Apr. 02, 2022 QICT MSC Chiara Containers MSC Pak Apr. 03, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Malin Containers MSC Pak Apr. 03, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Ardmore Sea Venture Gas oil Alpine Apr. 03, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Dalian Star D Rice East Wind Apr. 03, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maritime Gisela Palm oil Alpine Apr. 04, 2022 Athenian Containers Hapag Loyd -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Meratus Jayawijaya Containers Maersk Pak Apr. 04, 2022 MSC Malin Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Dalmacija Palm oil Alpine Apr. 04, 2022 Umm Bab LNG GSA -do- Coral Gem Coal Wilhemsen -do- CS Calvina Rice East Wind Waiting for berth Stratton Coal Water link - Nord Neptune Mogas Alpine - Gao Chen 2 Palm oil Alpine - Yangze Soya bean Alpine - Southern Robin Palm oil Alpine - Sea Vine Fuel oil PNSC - Al-Soor Gas oil Transmarine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Sariska Containers Maersk Pak Apr. 04, 2022 Lana Containers MSC Pak -do- =============================================================================

