KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (March 22, 2022).

============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================== Trust Securities Avanceon Limited 10,000 84.45 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 84.45 Fikree's (SMC) D.G.Cement 1,000 66.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 66.00 Fikree's (SMC) Habib Bank Ltd. 500 110.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 110.00 Cedar Capital Mithchells 800,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 170.00 BMA Capital Nishat Mills 1,977 79.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,977 79.50 Sherman Sec. P. S. O. 500 158.60 Trust Securities 2,400 158.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,900 158.52 AL Habib Cap. Mkt. Sapphire Textile 3,004 970.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,004 970.00 D.J.M. Sec. Searle Company Ltd. 3,500 144.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 144.00 Shajar Capital Pak. TRG Pakistan Ltd. 500,000 99.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 99.00 Trust Securities Worldcall Telecom 200,000 1.42 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 1.42 Intermarket Sec. Yousuf Weaving 878,500 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 878,500 6.00 ============================================================================================== Total Turnover 2,401,381 ==============================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022