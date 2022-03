KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (March 14, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Sti Disc. Trans Maritime 11-03-2022 Gratitude Mogas Pvt. Ltd B-1 Opec Load East Wind 13-03-2022 Victory Ethanol Shipping Company B-3/B-2 Lady Disc. Seahawks 13-03-2022 Flora General Cargo Pvt. Ltd B-6/B-7 Talassa Disc. Load Rahmat Shipping 13-03-2022 Container Pvt. Ltd B-12/B-11 Chang Chang Disc. General Sea Hawks Asia 13-03-2022 Dong Hai Cargo Global Pvt. Ltd B-13/B-14 Peridot Load Ocean 13-03-2022 Clinkers Services Nmb-1 Al Imran 2 Load N.S Shipping 08-01-2022 Rice Lines ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Bos Lina Load Crystal Sea 12-03-2022 Cement Services B-20 Arman 10 Load Tradelink 09-03-2022 Rice International B-29/B-30 Diyala Disc. Load X-press Feeders 13-03-2022 Container Shipping Agency Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Arman 10 14-03-2022 Load Rice Tradelink International Diyala 14-03-2022 Disc. Load X-press Feeders Container Shipping Agency Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= M.T Lahore 14-03-2022 D/72000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Chem Sirius 15-03-2022 D/2500 Alpine Marine Chemical Services Northern 14-03-2022 D/L Container Ocean Sea Guard Shipping Kota Naked 14-03-2022 D/L Container Pacific Delta Shipping Teera Bhum 15-03-2022 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan As Clementina 15-03-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Ital Usodimare 15-03-2022 D/L Container Green Pak Shipping X-Press 15-03-2022 D/L Container X-Press Feeders Anglesey Shipping Agency Hilda 14-03-2022 L/2000 Rice Trade Link International Jwala 15-03-2022 L/2550 Rice Trade Link International Kai Xuan 11 15-03-2022 D/7000 Sea Hawks General Cargo Asia Global ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Idee Fixe 14-03-2022 Fertilizer - Xin Pu Dong 14-03-2022 Container Ship - X-press Bardsey 14-03-2022 Container Ship - Merry Star 14-03-2022 Container Ship - M.T Karachi 14-03-2022 Tanker - Budapest Express 14-03-2022 Container Ship - Oceana Moon 14-03-2022 General Cargo - Zhe Hai 363 14-03-2022 General Cargo - Shorthorn Express 14-03-2022 Live Stock - Msc Malin 14-03-2022 Container Ship - Ningbo Express 14-03-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Agapi Rice East Wind Mar. 13, 2022 MW-2 Hai Rice Ocean Mar. 09, 2022 Phoung 86 World MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Pacific Coal G.S.A Mar. 11, 2022 Achievement ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Baltic Sky Palm oil Alpine Mar. 13, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Deebal LNG Mar. 14, 2022 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Pacific Coal G.S.A Mar. 14, 2022 Achievement Agapi Rice East Wind -do- Baltic Sky Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Thor Fortune Coal Sino Trans Mar. 14, 2022 Great Spring Wheat PNSC -do- UACC Consensus Gas oil Alpine -do- Songa Winds Palm oil Alpine -do- Jbu Schelde Chemicals Asia Marine Waiting for berth Elka Aster Gas oil Atlantic Stratton Coal Water Link - Estia Gas oil G.AC - Rui Fu An Cement Global - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Main Containers Maersk Pak Mar. 14, 2022 Seago Istanbul Containers Maersk Pak -do- MSC Maeva Containers MSC Pak Mar. 15, 2022 Seamax Norwalk Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022