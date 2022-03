YOUR RUPEE LAST MONTH

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last month. (February 01 to 28, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 31.01.2022 LAST MONTH RATES Previous Month 01.02.2022 28.02.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 176.4 176.3 177.1 174.5 07/02/2022 177.1 28/02/2022 + 0.700000 0.40 U.K 236.588 236.912 236.440 235.930 07/02/2022 239.520 23/02/2022 - 0.147700 -0.06 Japan 1.526500 1.532400 1.532700 1.506100 11/02/2022 1.535800 24/02/2022 + 0.006200 0.41 Euro 196.880 197.985 197.860 197.860 28/02/2022 200.647 04/02/2022 + 0.980000 0.50 ======================================================================================================== T.T. & O.D. SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 31.01.2022 LAST MONTH RATES Previous Month 01.02.2022 28.02.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 176.9 176.8 177.6 175.0 07/02/2022 177.6 28/02/2022 + 0.700000 0.40 U.K 237.248 237.574 237.110 236.600 07/02/2022 240.200 23/02/2022 - 0.138300 -0.06 Japan 1.529800 1.535700 1.537000 1.510400 11/02/2022 1.540100 24/02/2022 + 0.007200 0.47 Euro 197.428 198.536 198.410 198.410 28/02/2022 201.210 04/02/2022 + 0.981900 0.50 ========================================================================================================

