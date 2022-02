KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (February 3, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc. PNSC 01-02-2022 Quetta Crude Oil OP-3 Raysut Disc. Gac 02-02-2022 Mogas Pakistan B-4 Hake Disc. Bulk Shipping 02-02-2022 DAP Agency B-5 Bison Disc. Sea Trade 02-02-2022 Live Stock Shipping B-10/B-11 Dubai Load Crystal Sea 01-02-2022 Knight Clinkers Services B-12/B-11 Star Disc. PNSC 26-01-2022 Bovarius Wheat B-14/B-15 CP Disc. WMA Ship 29-01-2022 Shenzhen Wheat Care Services B-15/B-14 Symi Load Rice East Wind 01-02-2022 Shipping Company B-17/B-16 Ellie Disc. General Ocean Pride 31-01-2022 Cargo Shipping Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Bao Tong 1 Disc. General Wilhelsmen 02-02-2022 Cargo Ship Services B-26/B-27 OOCL Disc. Load OOCL 03-02-2022 Norfolk Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-2/3 TS Mumbai Disc. Load Sharaf 02-02-2022 Container Shipping Agency Saptl-4 Prague Disc. Load Hapag Lloyd 01-02-2022 Express Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Star Bovarius 03-02-2022 Disc. Wheat PNSC TS Mumbai 03-02-2022 Disc. Load Sharaf Shipping Container Agency Dubai 03-02-2022 Load Crystal Sea Knight Clinkers Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Sourthern 03-02-2022 D/2766 Gac Pakistan Xantis Chemical Pvt. Ltd Sto Camellia 03-02-2022 D/3000 Alpine Marine Chemical Services Msc Malin 03-02-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan Independent Spirit 03-02-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd As Clementina 03-02-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Julie 04-02-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency Oel Kedarnath 04-02-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Obe Heart 04-02-2022 Acid International Port & Ship Services Al Salmy 7 04-02-2022 D/621 Project Gulf Maritime Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Idm Doodle 03-02-2022 General Cargo - Ym Express 03-02-2022 Container Ship - Xin Rui Hai 03-02-2022 General Cargo - Sovereign 03-02-2022 Tanker - Northern Guard 03-02-2022 Container Ship - Jolly Quarzo 03-02-2022 Container Ship - Calais Trader 03-02-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Uranus-J Rice Ocean World Jan. 30, 2022 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Beauty Lily Coal Sino Trans Feb. 01, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Sky-II Containers MSC Pak Feb. 01, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Qi Lin Zue Gasoline Maersk Pak Feb. 02, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Infinity Sky Wheat PNSC Feb. 01, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory Harvest LPG Pak Line Feb. 01, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Phosphoric Alpine Feb. 02, 2022 Quest Acid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Haj Mohammed Cement Crystal Feb. 03, 2022 Express Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MSC Sky-II Containers MSC Pak Feb. 03, 2020 Uranus-J Rice Ocean World -do- Beauty Lily Coal Sino Trans -do- Glory Harvest LPG Pak Line -do- Chemroad Phosphoric Alpine -do- Quest Acid ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= HPC Sunrise Steel coil Sharaf Shipping Feb. 03, 2022 MSC Eyra Containers MSC Pak -do- Irenes Ray Containers MSC Pak -do- MSC Chiara Containers MSC Pak -do- Al-Salamy-7 Project cargo Waiting for berth Alanis Project cargo Noble Shipping Far Eastern Jupiter Soya Bean Alpine Sun Master Steel coil G.A.C Strattion Coal WaterLink Anani Cement Global Maritime - Qui Chi Mogas Alpine - Ridge Bury Birch Mogas Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Julie Containers Feb. 03, 2022 X-press Bardsey Containers -do- Songa Leopard Containers -do- RDO Fortune Containers Feb. 04, 2022 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022