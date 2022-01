KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Hascol Petroleum Ltd 19-01-2022 11:00 Khurshid Spinning Mills Ltd 19-01-2022 11:30 AL Habib Asset Management Limited 20-01-2022 11:30 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 21-01-2022 10:30 Dolmen City REIT 21-01-2022 11:00 Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd 21-01-2022 14:00 Clover Pakistan Ltd 21-01-2022 15:00 Yousaf Weaving Mills Limited 22-01-2022 13:00 Saif Power Limited 24-01-2022 11:30 Shahmurad Sugar Mills Ltd 24-01-2022 11:30 AGP Limited 24-01-2022 15:00 The Thal Industries Corporation Ltd 24-01-2022 11:00 Mari Petroleum Company Limited 24-01-2022 10:00 Baba Farid Sugar Mills Ltd 24-01-2022 14:00 The Organic Meat Company Ltd 25-01-2022 11:00 Saudi Pak Leasing Company Ltd 25-01-2022 12:00 Fauji Foods Limited 25-01-2022 09:30 Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd 25-01-2022 11:30 Al-Noor Sugar Mills Ltd 25-01-2022 11:00 Interloop Limited 26-01-2022 14:00 ICI Pakistan Limited 26-01-2022 14:30 Archroma Pakistan Ltd 27-01-2022 10:30 Siemens (Pakistan) Engineering Co. Ltd 27-01-2022 13:00 Pakistan Cables Limited 28-01-2022 09:00 Husein Sugar Mills Ltd 28-01-2022 14:30 Exide Pakistan Limited 29-01-2022 15:00 Olympia Mills Limited 24-02-2022 11:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 28-02-2022 14:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2022