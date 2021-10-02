ANL 20.64 Increased By ▲ 0.55 (2.74%)
ASC 14.54 Increased By ▲ 0.39 (2.76%)
ASL 21.60 Increased By ▲ 0.90 (4.35%)
BOP 8.19 Increased By ▲ 0.05 (0.61%)
BYCO 8.19 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
FCCL 17.50 Decreased By ▼ -0.65 (-3.58%)
FFBL 22.92 Increased By ▲ 0.41 (1.82%)
FFL 15.40 Increased By ▲ 0.17 (1.12%)
FNEL 7.55 Increased By ▲ 0.51 (7.24%)
GGGL 17.38 Increased By ▲ 0.70 (4.2%)
GGL 35.15 Increased By ▲ 0.25 (0.72%)
HUMNL 6.07 Increased By ▲ 0.07 (1.17%)
JSCL 19.35 Increased By ▲ 1.10 (6.03%)
KAPCO 35.48 Increased By ▲ 0.44 (1.26%)
KEL 3.60 Decreased By ▼ -0.15 (-4%)
MDTL 2.50 Increased By ▲ 0.09 (3.73%)
MLCF 35.35 Increased By ▲ 0.28 (0.8%)
NETSOL 124.00 Decreased By ▼ -0.50 (-0.4%)
PACE 4.80 Decreased By ▼ -0.14 (-2.83%)
PAEL 28.05 Increased By ▲ 0.65 (2.37%)
PIBTL 8.95 Increased By ▲ 0.14 (1.59%)
POWER 7.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
PRL 17.15 Increased By ▲ 0.40 (2.39%)
PTC 9.30 Increased By ▲ 0.01 (0.11%)
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SNGP 47.93 Increased By ▲ 2.48 (5.46%)
TELE 18.10 Increased By ▲ 0.60 (3.43%)
TRG 159.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.06%)
UNITY 31.02 Increased By ▲ 0.01 (0.03%)
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Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 02 Oct 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (October 1, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   171.10    170.60
EURO                 EUR   198.41    197.83
JAPANESE YEN         JPY   1.5390    1.5345
BRITISH POUND        GBP   230.23    229.56
SWISS FRANC          CHF   183.66    183.12
CANADIAN DOLLAR      CAD   134.57    134.17
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   123.53    123.17
SWEDISH KRONA        SEK    19.64     19.58
NORWEGIAN KRONE      NOK    19.54     19.48
DANISH KRONE         DKK    26.63     26.56
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   117.97    117.63
SINGAPORE DOLLAR     SGD   125.80    125.43
HONGKONG DOLLAR      HKD    20.06     21.99
KOREAN WON           KRW   0.1441    0.1437
CHINESE YUAN         CNY    26.79     26.71
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    40.91     40.79
THAI BAHT            THB    05.07     05.05
U.E.A DIRHAM         AED    46.91     46.78
SAUDI RIYAL          SAR    45.66     45.53
QATAR RIYAL          QAR    47.01     46.87
KUWAITI DINAR        KWD   568.12    566.46
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