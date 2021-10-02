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Exchange rates: buying and selling
02 Oct 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (October 1, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 171.10 170.60
EURO EUR 198.41 197.83
JAPANESE YEN JPY 1.5390 1.5345
BRITISH POUND GBP 230.23 229.56
SWISS FRANC CHF 183.66 183.12
CANADIAN DOLLAR CAD 134.57 134.17
AUSTRALIAN DOLAR AUD 123.53 123.17
SWEDISH KRONA SEK 19.64 19.58
NORWEGIAN KRONE NOK 19.54 19.48
DANISH KRONE DKK 26.63 26.56
NEWZEALAND DOLLAR NZD 117.97 117.63
SINGAPORE DOLLAR SGD 125.80 125.43
HONGKONG DOLLAR HKD 20.06 21.99
KOREAN WON KRW 0.1441 0.1437
CHINESE YUAN CNY 26.79 26.71
MALAYSIAN RINGGIT MYR 40.91 40.79
THAI BAHT THB 05.07 05.05
U.E.A DIRHAM AED 46.91 46.78
SAUDI RIYAL SAR 45.66 45.53
QATAR RIYAL QAR 47.01 46.87
KUWAITI DINAR KWD 568.12 566.46
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