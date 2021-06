Euro 2020: Denmark factfile

PARIS: Factfile on Denmark ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Honours: 1992 European Championship

Previous Euro performance: Eight participations, best performance winners 1992

FIFA ranking: 10th

Nicknames: The Red and White, Danish Dynamite

Coach: Kasper Hjulmand

Star players: Christian Eriksen, Thomas Delaney, Kasper Schmeichel

Main clubs: FC Copenhagen, Brondby How did they qualify: Second in Group D

Pre-Euro friendlies:

Germany v Denmark (June 2)

Denmark v Bosnia & Herzegovina (June 6)

26-man squad:

Goalkeepers: Kasper Schmeichel (Leicester/ENG), Jonas Lossl (FC Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke/GER)

Defenders: Jens Stryger Larsen (Udinese/ITA), Simon Kjaer (AC Milan/ITA), Andreas Christensen (Chelsea/ENG), Joachim Andersen (Fulham/ENG), Daniel Wass (Valencia/ESP), Mathias Jorgensen (FC Copenhagen), Joakim Maehle (Atalanta/ITA), Jannik Vestergaard (Southampton/ENG), Nicolai Boilesen (FC Copenhagen)

Midfielders: Mathias Jensen (Brentford/ENG), Christian Norgaard (Brentford/ENG), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/ENG), Thomas Delaney (Dortmund/GER), Anders Christiansen (Malmo), Christian Eriksen (Inter Milan/ITA), Mikkel Damsgaard (Sampdoria/ITA), Robert Skov (Hoffenheim/GER)

Forwards: Martin Braithwaite (Barcelona/ESP), Andreas Cornelius (Parma/ITA), Andreas Skov Olsen (Bologna/ITA), Yussuf Poulsen (Leipzig/GER), Kasper Dolberg (Nice/FRA), Jonas Wind (FC Copenhagen)