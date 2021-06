Euro 2020: Russia factfile

PARIS: Factfile on Russia ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Honours: 1960 European Championship (as Soviet Union)

Previous Euro performance: 11 participations, best performance champions in 1960 (as Soviet Union), semi-finals 2008 (as Russia)

FIFA ranking: 38th

Nicknames: Our Boys

Coach: Stanislav Cherchesov

Star players: Aleksandr Golovin, Artem Dzyuba

Main clubs: Spartake Moscow, CSKA Moskow, Zenit St Petersburg

How did they qualify: Second in Group I

Pre-Euro friendlies:

Poland 1 Russia 1

Russia v Bulgaria (June 5)

Provisional 30-man squad:

Goalkeepers: Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Andrei Lunev (Zenit St Petersburg), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moscow)

Defenders: Georgi Dzhikiya (Spartak Moscow), Igor Diveev (CSKA Moscow), Roman Yevgenyev (Dynamo Moscow), Yuri Zhirkov (Zenit St Petersburg), Vyacheslav Karavaev (Zenit St Petersburg), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moscow)

Midfielders: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moscow), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moscow), Maksim Mukhin (CSKA Moscow), Aleksandr Golovin (Monaco), Arsen Zakharyan (Dynamo Moscow), Daniil Fomin (Dynamo Moscow), Roman Zobnin (Spartak Moscow), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit St Petersburg), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit St Petersburg), Denis Makarov (Rubin Kazan), Aleksei Miranchuk (Atalanta/ITA), Denis Cheryshev (Valencia/ESP)

Forwards: Artem Dzyuba (Zenit St Petersburg), Anton Zabolotny (CSKA Moscow), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscow)