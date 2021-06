Euro 2020: Italy factfile

PARIS: Factfile on Italy ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Previous Euro performance: Nine participations, winners 1968

Other honours: World Cup winners 1934, 1938, 1982, 2006

FIFA ranking: 7

Nickname: Gli Azzurri

Coach: Roberto Mancini

Star players: Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Ciro Immobile

Main clubs: Juventus, AC Milan, Inter Milan

How did they qualify: Won Group J

Pre-Euro friendlies:

Italy 7 San Marino 0 (May 28)

Italy v Czech Republic (June 4)

Provisional 28-man squad:

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain/FRA), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Midfielders: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain/FRA)

Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).