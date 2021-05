KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 3, 2021).

===================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================== Aba Ali H. Sec. BYCO Petroleum 104,000 9.57 Total/Weighted Avg. Rate 104,000 9.57 Memon Sec. D.G.Cement 7,500 112.50 Topline Sec. 120,000 109.75 Total/Weighted Avg. Rate 127,500 109.91 Growth Sec. Fauji Fertilizer 8,500 105.60 Total/Weighted Avg. Rate 8,500 105.60 Azee Sec. Ghani Global Glass 28,000 15.20 Total/Weighted Avg. Rate 28,000 15.20 N.U.A. Sec. Jah. Siddiqui & Co. 200,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 20.00 Axis Global Nat. Refinery 500 557.24 Total/Weighted Avg. Rate 500 557.24 Aba Ali H. Sec. National Bank Pak. 548,000 67.50 Total/Weighted Avg. Rate 548,000 67.50 Fortune Sec. NetSol Technologies 10,000 157.00 MRA Sec. 2,000 170.48 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 159.25 Memon Sec. O.G.D.C. 17,500 91.50 Topline Sec. 88,500 91.00 Total/Weighted Avg. Rate 106,000 91.08 Arif Habib Ltd. Pak Hotels Devp 80,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 125.00 N.U.A. Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 1,000,000 11.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 11.20 B&B Sec. Panthers Tyres Ltd 10,000 63.01 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 63.01 Topline Sec. Searle Company Ltd. 5,000 231.73 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 231.73 Alfalah Sec. Telecard Ltd. 850,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 850,000 16.50 HH Misbah Sec. TRG Pakistan Ltd. 1,000 157.60 Fortune Sec. 10,000 150.72 Adam Sec. 500 161.50 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 151.79 Fikree's (SMC) Waves Singer 252 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 252 19.00 ===================================================================================== Total Turnover 3,091,252 =====================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021