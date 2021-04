KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 16, 2021).

=================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================== As on: 16-04-2021 =================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================== JS Global Cap. E.F.U.Gen.Ins. 300,000 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 115.00 BMA Capital First National Equities 7,500 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,500 16.00 EFG Hermes Indus Motor 6,700 1,129.80 Total/Weighted Avg. Rate 6,700 1,129.80 Azee Sec. Int. Industries 10,000 222.55 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 222.55 Next Capital Media Times Limited 1,000 3.54 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 3.54 HH Misbah Sec. Mughal Iron & Steel 85 99.00 Total/Weighted Avg. Rate 85 99.00 FDM Capital NetSol Technologies 500 178.25 Equity Master Sec. 1,000 182.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 180.75 JS Global Cap. Pak Suzuki 50,000 320.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 320.00 ASDA Sec. Pioneer Cement 3,500 133.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 133.00 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 5,673 164.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,673 164.50 AKD Sec. Worldcall Telecom 50,000,000 1.75 Total/Weighted Avg. Rate 50,000,000 1.75 =================================================================================== Total Turnover 50,385,958 ===================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021