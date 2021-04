KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 9, 2021).

================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================ Ghani Osman Sec. Attock Refinery 100 231.70 Amer Securities 5,000 241.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,100 240.82 Fawad Yusuf Sec. B.O.Punjab 3,697,000 7.82 Total/Weighted Avg. Rate 3,697,000 7.82 Fawad Yusuf Sec. Dewan Cement Ltd. 695,000 9.92 Total/Weighted Avg. Rate 695,000 9.92 AKD Sec. Engro Polymer & Chem 500,000 54.50 Fortune Sec. 500,000 54.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 54.25 Fawad Yusuf Sec. Faran Sugar 145,700 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 145,700 34.00 Fawad Yusuf Sec. Fauji Fertilizer 5,000 110.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 110.00 Khadim Ali S. Bukhari Sec. Ghani Glass 4,000 47.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 47.00 Cedar Capital Ghani Global Holding 2,000,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 27.50 EFG Hermes Indus Motor 6,860 1,116.31 Total/Weighted Avg. Rate 6,860 1,116.31 Azee Sec. National Refinery 9,000 566.50 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 566.50 HH Misbah Sec. Pioneer Cement 2,500 130.55 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 130.55 BMA Capital Sui Southern Gas 135,000 12.77 Total/Weighted Avg. Rate 135,000 12.77 BMA Capital Thal Limited 100 398.99 Total/Weighted Avg. Rate 100 398.99 Cedar Capital The Organic Meat Co 2,000,000 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 30.00 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 108,000 153.61 Axis Global 100 157.10 Total/Weighted Avg. Rate 108,100 153.61 Zafar Sec. Tri-Star Power 2,500 6.31 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 6.31 ================================================================================ Total Turnover 9,815,860 ================================================================================

