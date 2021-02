ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (February 26, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 25/02/2021 CRUDE10 63.18 63.66 63.12 63.18 600 63.34 25/02/2021 GO1OZ 1776.8 1777.9 1767.6 1776.8 503 1770 25/02/2021 SL10 27.637 27.727 27.332 27.637 364 27.46 25/02/2021 GO10OZ 1776.8 1777.9 1767.6 1776.8 108 1770 25/02/2021 SL100OZ 27.641 27.731 27.336 27.641 102 27.46 25/02/2021 CRUDE100 63.18 63.66 63.12 63.18 47 63.34 25/02/2021 CRUDE100 63.19 63.67 63.13 63.19 45 63.34 25/02/2021 GO10OZ 1776.9 1778 1767.7 1776.9 44 1770 25/02/2021 GOLDGBPUSD 1.4024 1.4049 1.3999 1.4024 39 1.4011 25/02/2021 GO1OZ 1776.9 1778 1767.7 1776.9 27 1770 25/02/2021 NGAS1K 2.777 2.791 2.759 2.776 26 2.77 25/02/2021 GOLDUSDJPY 106.021 106.298 106.016 106.02 25 106.244 25/02/2021 PLATINUM5 1234.1 1240.1 1221.3 1234.1 23 1224.6 25/02/2021 SL100OZ 27.637 27.727 27.332 27.637 19 27.46 25/02/2021 SP500 3842.75 3868 3809.25 3842.75 18 3829.75 25/02/2021 NSDQ100 12907.25 13018 12763.25 12907.25 16 12824 25/02/2021 GOLDEURCAD 1.5313 1.5351 1.53 1.5313 14 1.5346 25/02/2021 GOLDEURUSD 1.2179 1.2192 1.2161 1.2179 14 1.2173 25/02/2021 COPPER25K 4.2525 4.268 4.1895 4.2525 12 4.2085 25/02/2021 GO100OZ 1776.8 1777.9 1767.6 1776.8 10 1770 25/02/2021 ICOTTON 94 95.48 89.71 94 10 89.97 25/02/2021 COPPER 4.2525 4.268 4.1895 4.2525 9 4.2085 25/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9925 0.9939 0.9905 0.9925 9 0.9927 25/02/2021 SL500OZ 27.637 27.727 27.332 27.637 8 27.46 25/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2572 1.2612 1.2552 1.2571 8 1.2606 25/02/2021 CRUDE1000 63.18 63.66 63.12 63.18 6 63.34 25/02/2021 GOLDEURUSD 1.2178 1.2191 1.216 1.2178 6 1.2173 25/02/2021 GOLDGBPJPY 148.71 149.13 148.68 148.71 6 148.86 25/02/2021 JPYEQTY1 29770 29860 29495 29770 5 29605 25/02/2021 DJ 31467 31630 31242 31467 5 31350 25/02/2021 GOLDAUDJPY 83.696 84.003 83.492 83.695 5 83.668 25/02/2021 GOLDEURAUD 1.5425 1.5476 1.5397 1.5424 5 1.5458 25/02/2021 SL10 27.641 27.731 27.336 27.641 5 27.46 25/02/2021 CRUDE10 63.19 63.67 63.13 63.19 4 63.34 25/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2687 1.2709 1.2663 1.2687 4 1.2683 25/02/2021 GOLDUSDCHF 0.9045 0.9062 0.9041 0.9045 4 0.9053 25/02/2021 SL500OZ 27.641 27.731 27.336 27.641 4 27.46 25/02/2021 GOLDGBPUSD 1.4025 1.405 1.4 1.4025 4 1.4011 25/02/2021 PLATINUM50 1234.1 1240.1 1221.3 1234.1 3 1224.6 25/02/2021 GOLDCHFJPY 117.17 117.416 117.151 117.17 3 117.364 25/02/2021 TOLAGOLD 105035 105296 104938 105036 2 108900 25/02/2021 TOLAGOLD 105020 105281 104923 105021 2 107484 25/02/2021 GO100OZ 1776.8 1777.9 1767.6 1776.8 2 1770 25/02/2021 SL5000OZ 27.637 27.727 27.332 27.637 2 27.46 25/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2574 1.2614 1.2554 1.2573 2 1.2606 25/02/2021 TOLAGOLD 105025 105286 104928 105026 1 107489 25/02/2021 NGAS10K 2.777 2.791 2.759 2.776 1 2.77 25/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7892 0.7912 0.7855 0.7892 1 0.7876 25/02/2021 GOLDEURGBP 0.8682 0.869 0.8673 0.8682 1 0.8689 25/02/2021 GOLDEURJPY 129.14 129.43 129.1 129.14 1 129.335 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

