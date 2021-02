ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (February 12, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 11/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3812 1.3818 1.3801 1.3812 209 1.3816 11/02/2021 GO1OZ 1825.9 1826.6 1821.6 1825.8 190 1826.1 11/02/2021 SL10 27.007 27.082 26.892 27.007 156 27.045 11/02/2021 COPPER 3.772 3.781 3.7685 3.772 84 3.7818 11/02/2021 NGAS1K 2.905 2.918 2.837 2.905 49 2.858 11/02/2021 CRUDE10 58.27 58.31 57.82 58.26 48 57.95 11/02/2021 GO10OZ 1825.9 1826.6 1821.6 1825.8 40 1826.1 11/02/2021 GO1OZ 1825.9 1826.7 1821.7 1825.9 35 1826.1 11/02/2021 GO10OZ 1826 1826.7 1821.7 1825.9 30 1826.1 11/02/2021 GOLDUSDJPY 104.753 104.783 104.686 104.753 18 104.73 11/02/2021 CRUDE10 58.27 58.32 57.83 58.27 18 57.95 11/02/2021 CRUDE100 58.27 58.32 57.83 58.27 18 57.95 11/02/2021 CRUDE100 58.26 58.31 57.82 58.26 17 57.95 11/02/2021 PLATINUM5 1249.2 1250.3 1240.6 1249.2 16 1248.2 11/02/2021 GOLDEURJPY 127.08 127.09 126.95 127.08 12 127.06 11/02/2021 GOLDEURUSD 1.213 1.2136 1.2125 1.213 11 1.2132 11/02/2021 COPPER25K 3.772 3.781 3.7685 3.772 10 3.7818 11/02/2021 GOLDEURCAD 1.5395 1.5412 1.5392 1.5394 9 1.5408 11/02/2021 GOLDEURGBP 0.8779 0.8786 0.8774 0.8779 7 0.8783 11/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3813 1.3819 1.3802 1.3813 7 1.3816 11/02/2021 SL500OZ 27.011 27.086 26.896 27.011 6 27.045 11/02/2021 GO100OZ 1825.9 1826.6 1821.6 1825.8 6 1826.1 11/02/2021 ICOTTON 84.76 86.68 84.46 84.76 5 85.98 11/02/2021 SP500 3897.5 3912.5 3890.25 3897.25 5 3906.75 11/02/2021 GOLDAUDJPY 81.201 81.213 81.129 81.186 5 81.216 11/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7749 0.7753 0.7742 0.7749 5 0.7755 11/02/2021 GOLDEURAUD 1.5646 1.5656 1.5636 1.5646 5 1.5645 11/02/2021 SL100OZ 27.007 27.082 26.892 27.007 4 27.045 11/02/2021 DJ 31246 31370 31200 31246 4 31349 11/02/2021 PLATINUM50 1249.2 1250.3 1240.6 1249.2 4 1248.2 11/02/2021 CRUDE1000 58.27 58.31 57.82 58.26 4 57.95 11/02/2021 GOLDGBPJPY 144.71 144.71 144.57 144.7 4 144.685 11/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2691 1.2703 1.269 1.269 4 1.27 11/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8903 0.8905 0.8892 0.8903 4 0.8899 11/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8905 0.8907 0.8894 0.8905 4 0.8899 11/02/2021 SL500OZ 27.007 27.082 26.892 27.007 3 27.045 11/02/2021 TOLAGOLD 107751 107829 107477 107755 2 110803 11/02/2021 ICOTTON50K 84.76 86.68 84.46 84.76 2 85.98 11/02/2021 SL5000OZ 27.007 27.082 26.892 27.007 2 27.045 11/02/2021 JPYEQTY1 29420 29490 29390 29415 2 29485 11/02/2021 NSDQ100 13695 13733.25 13639.25 13695 2 13708.75 11/02/2021 NGAS10K 2.905 2.918 2.837 2.905 2 2.858 11/02/2021 GOLDCHFJPY 117.623 117.711 117.594 117.623 2 117.686 11/02/2021 GOLDEURCHF 1.08 1.0801 1.079 1.08 2 1.0797 11/02/2021 GOLDEURUSD 1.2129 1.2135 1.2124 1.2129 2 1.2132 11/02/2021 CRUDE1000 58.27 58.32 57.83 58.27 2 57.95 11/02/2021 TOLAGOLD 107756 107834 107482 107760 1 110808 11/02/2021 SL5000OZ 27.007 27.082 26.892 27.007 1 27.045 11/02/2021 SL100OZ 27.011 27.086 26.896 27.011 1 27.045 11/02/2021 SL10 27.011 27.086 26.896 27.011 1 27.045 11/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9838 0.9849 0.9831 0.9838 1 0.985 11/02/2021 GOLDGBPCHF 1.23 1.23 1.2279 1.2299 1 1.2294 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021