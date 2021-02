KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (February 2, 2021).

================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================ Fawad Yusuf Sec. Al Shaheer Corp. (R) 774 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 774 7.00 K & I Global Attock Petroleum Ltd 5,000 1,350.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 1,350.00 Next Capital Attock Ref. 5,600 204.00 Azee Sec. 9,000 210.96 Total/Weighted Avg. Rate 14,600 208.29 Optimus Capital Bank Al-Falah Ltd. 3,189,608 36.00 Fortune Sec. 1,500,000 36.25 Total/Weighted Avg. Rate 4,689,608 36.08 B&B Sec. Fauji Foods Limited 50,000 18.30 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 18.30 MRA Sec. General Tyre 500 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 95.00 Next Capital Habib Bank Ltd. 500 141.75 Total/Weighted Avg. Rate 500 141.75 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power 100,000 91.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 91.50 M. M. M. A. Khanani Loads Limited 144 16.90 Total/Weighted Avg. Rate 144 16.90 Spectrum Sec. Metro Steel Corp.[Su 10,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 28.00 Adam Sec. Nat. Refinery 47,500 438.50 Total/Weighted Avg. Rate 47,500 438.50 Akik Capital National Bank Pak. 1,000,000 41.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 41.50 MRA Sec. NetSol Technologies 500 248.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 248.10 Next Capital Nishat Mills 10,000 114.41 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 114.41 Akik Capital Packages Limited 18,500 525.00 Total/Weighted Avg. Rate 18,500 525.00 Bhayani Sec. Pak Refinery 25,000 26.90 JS Global Cap. 2,500 27.05 MRA Sec. 1,000 27.07 Total/Weighted Avg. Rate 28,500 26.92 Brains Securities Pak. Int. Bulk Termi 50,000 13.50 Trust Securities 250,000 16.90 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 16.33 Azee Sec. Searle Company Ltd. 10,000 270.10 Equity Master Sec. 200 270.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,200 270.10 Ismail Iqbal Sec. Shabbir Tiles 22,000 28.15 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 28.15 Surmawala Sec. Siddiqsons Tin Plate 500 21.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 21.50 Next Capital Sitara Energy 4,000 16.95 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 16.95 Axis Global Telecard 100,000 3.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 3.50 Azee Sec. TRG Pakistan Ltd. 17,000 123.75 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 123.75 MRA Sec. Unity Foods Limited 4,100 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,100 36.00 ================================================================================ Total Turnover 6,433,926 ================================================================================

