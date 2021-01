KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Sana Industries Ltd 22.01.2021 04:30 pm The Thal Ind. Corporation Ltd 23.01.2021 11:00 pm Baba Farid Sugar Mills Ltd 23.01.2021 12:00 pm Jauharabad Sugar Mills Ltd 25.01.2021 11:30 am Jauharabad Sugar Mills Ltd 25.01.2021 11:30 am Fauji Foods Limited 25.01.2021 11:00 am Shahmurad Sugar Mills Ltd 25.01.2021 11:30 am Arif Habib Limited 26.01.2021 04:00 pm Packages Limited 26.01.2021 02:30 pm Zil Limited 26.01.2021 10:00 am Attock Petroleum Ltd 26.01.2021 03:00 pm Al-Noor Sugar Mills Ltd 26.01.2021 11:30 am Pakistan Oil fields Ltd 26.01.2021 05:00 pm Attock Refinery Ltd 26.01.2021 04:00 pm National Refinery Ltd 26.01.2021 02:00 pm Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 26.01.2021 10:30 am Colgate-Palmo live (Pakistan) Ltd 27.01.2021 05:00 pm Al-Abbas Sugar Mills Ltd 27.01.2021 10:30 am Mitchells Fruit Farms Ltd 27.01.2021 2:00 pm Mitchells Fruit Farms Ltd 27.01.2021 3:00 pm Habib Sugar Mi lls Ltd 27.01.2021 1:00 pm Hinopak Motors Ltd 27.01.2021 12:30 pm Bank Al Habib Limited 27.01.2021 12:00 pm Ibrahim Fibres Ltd 27.01.2021 04:00 pm Honda Atlas Cars (pakitan) Ltd 27.01.2021 11:30 am Attock Cement Pakistan Ltd 26.01.2021 06:00 pm Husein Sugar Mills Ltd 28.01.2021 02:00 pm Saghar Sugar Mills Ltd 28.01.2021 12:30 pm Fauji Fertilizer Company Ltd 28.01.2021 09:30 am International Steels Ltd 28.01.2021 03:00 pm Nimir Resins Ltd 28.01.2021 11:30 am Faran Sugar Mills Ltd 28.01.2021 12:30 pm Mirpurkhas Sugar Mills Ltd 28.01.2021 11:00 am Shahta Sugar Mills Ltd 28.01.2021 12:30 pm Siemens (Pakistan) Engieering Co. Ltd 28.01.2021 1:00 pm Dewan Sugar Mills Ltd 28.01.2021 3:30 pm ICI Pakistan Limited 28.01.2021 11:00 am Shakarganj Limited 28.01.2021 12:30 am Flying Cement Company Ltd 28.01.2021 3:00 pm Silkbank Limited 28.01.2021 11:00 am Aisha Steel Mills Ltd 28.01.2021 3:30 pm Pakistan Cables Limited 28.01.2021 09:00 am Archroma Pakistan Ltd 28.01.2021 11:00 am Lucky Cement Ltd 29.01.2021 03:30 pm Dandot Cement Company Ltd 29.01.2021 12:30 pm Exide Pakistan Ltd 29.01.2021 11:00 am Tri-Pack Films Limited 29.01.2021 2:30 pm Security Papers Ltd 29.01.2021 11:00 am HashimiCan Company Ltd 29.01.2021 11:00 am International Industries Ltd 01.02.2021 10:30 am Kot Addu Power Co. Ltd 18.02.2021 10:30 am Unilever Pakistan Foods Ltd 01.03.2021 02:30 pm =========================================================

Copyright Business Recorder, 2021