ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (January 20, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 19/01/2021 SL100OZ 25.267 25.272 25.147 25.267 366 25.258 19/01/2021 GO1OZ 1839.8 1840.3 1836 1839.8 237 1839.5 19/01/2021 SL100OZ 25.271 25.276 25.151 25.271 78 25.258 19/01/2021 SL10 25.267 25.272 25.147 25.267 58 25.258 19/01/2021 NGAS1K 2.555 2.562 2.521 2.555 36 2.544 19/01/2021 SL10 25.271 25.276 25.151 25.271 32 25.258 19/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2738 1.2739 1.2725 1.2738 31 1.2732 19/01/2021 TOLAGOLD 108598 108967 108403 108432 30 111917 19/01/2021 GO10OZ 1839.9 1840.4 1836.1 1839.9 30 1839.5 19/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3624 1.3635 1.3619 1.3624 30 1.3633 19/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8888 0.8891 0.888 0.8887 27 0.8885 19/01/2021 GO10OZ 1839.8 1840.3 1836 1839.8 26 1839.5 19/01/2021 GOLDGBPJPY 141.58 141.68 141.49 141.58 22 141.64 19/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3623 1.3634 1.3618 1.3623 22 1.3633 19/01/2021 GOLDUSDJPY 103.913 103.914 103.823 103.913 22 103.898 19/01/2021 SL500OZ 25.271 25.276 25.151 25.271 20 25.258 19/01/2021 COPPER25K 3.626 3.6285 3.6195 3.626 15 3.6265 19/01/2021 GOLDEURCAD 1.5441 1.5444 1.5429 1.544 15 1.5441 19/01/2021 CRUDE10 52.96 53.07 52.85 52.96 14 53.04 19/01/2021 NSDQ100 12988 13030.5 12964 12987.25 14 13022.5 19/01/2021 GOLDEURUSD 1.2121 1.2129 1.2118 1.2121 14 1.2129 19/01/2021 GOLDAUDJPY 79.911 79.982 79.841 79.911 10 79.976 19/01/2021 COPPER 3.626 3.6285 3.6195 3.626 9 3.6265 19/01/2021 NGAS10K 2.555 2.562 2.521 2.555 9 2.544 19/01/2021 GOLDEURJPY 125.96 126.02 125.89 125.95 9 126.01 19/01/2021 GO100OZ 1839.8 1840.3 1836 1839.8 7 1839.5 19/01/2021 PLATINUM5 1089.9 1092.6 1085.3 1089.9 7 1092.6 19/01/2021 DJ 30869 30872 30790 30868 6 30826 19/01/2021 GOLDUSDCAD 1.274 1.2741 1.2727 1.274 6 1.2732 19/01/2021 GOLDEURUSD 1.212 1.2128 1.2117 1.212 5 1.2129 19/01/2021 JPYEQTY1 28705 28755 28690 28705 4 28755 19/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7689 0.7698 0.7686 0.7688 4 0.7698 19/01/2021 GO100OZ 1839.8 1840.3 1836 1839.8 3 1839.5 19/01/2021 GO1OZ 1839.9 1840.4 1836.1 1839.9 3 1839.5 19/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9795 0.9801 0.9787 0.9795 3 0.9801 19/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7687 0.7696 0.7684 0.7686 3 0.7698 19/01/2021 CRUDE100 52.97 53.08 52.86 52.97 3 53.04 19/01/2021 TOLAGOLD 108702 108736 108471 108709 2 111672 19/01/2021 ICOTTON50K 80.85 81.77 80.76 81.2 2 81.15 19/01/2021 SL5000OZ 25.267 25.272 25.147 25.267 2 25.258 19/01/2021 SL5000OZ 25.267 25.272 25.147 25.267 2 25.258 19/01/2021 GOLDEURAUD 1.5759 1.5767 1.5747 1.5758 2 1.5757 19/01/2021 GOLDEURCHF 1.0773 1.0778 1.077 1.0774 2 1.0776 19/01/2021 GOLDUSDCHF 0.889 0.8893 0.8882 0.8889 2 0.8885 19/01/2021 GOLDUSDJPY 103.913 103.914 103.823 103.913 2 103.898 19/01/2021 CRUDE1000 52.96 53.07 52.85 52.96 2 53.04 19/01/2021 SL500OZ 25.267 25.272 25.147 25.267 1 25.258 19/01/2021 ICOTTON 80.85 81.77 80.76 81.2 1 81.15 19/01/2021 CRUDE100 52.96 53.07 52.85 52.96 1 53.04 19/01/2021 SP500 3795 3795 3787 3794.75 1 3792 19/01/2021 GOLDCHFJPY 116.866 116.933 116.799 116.856 1 116.935 19/01/2021 GOLDEURGBP 0.8894 0.8897 0.889 0.8893 1 0.8897 19/01/2021 GOLDGBPCHF 1.2112 1.2116 1.2103 1.2112 1 1.2113 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

