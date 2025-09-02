BML 5.62 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
BOP 16.58 Increased By ▲ 1.51 (10.02%)
CNERGY 7.25 Increased By ▲ 0.03 (0.42%)
CPHL 93.02 Increased By ▲ 3.63 (4.06%)
DCL 13.85 Increased By ▲ 0.22 (1.61%)
DGKC 209.22 Increased By ▲ 1.75 (0.84%)
FCCL 59.46 Increased By ▲ 4.09 (7.39%)
FFL 17.13 Increased By ▲ 0.36 (2.15%)
GCIL 28.44 Increased By ▲ 0.33 (1.17%)
HUBC 163.93 Decreased By ▼ -0.34 (-0.21%)
KEL 5.43 Increased By ▲ 0.11 (2.07%)
KOSM 6.92 Increased By ▲ 0.21 (3.13%)
LOTCHEM 22.00 Increased By ▲ 0.05 (0.23%)
MLCF 104.83 Increased By ▲ 2.15 (2.09%)
NBP 153.50 Increased By ▲ 5.07 (3.42%)
PAEL 52.54 Increased By ▲ 4.78 (10.01%)
PIAHCLA 19.75 Increased By ▲ 0.23 (1.18%)
PIBTL 12.96 Increased By ▲ 0.17 (1.33%)
POWER 17.41 Increased By ▲ 0.41 (2.41%)
PPL 179.12 Increased By ▲ 1.81 (1.02%)
PREMA 41.78 Increased By ▲ 1.62 (4.03%)
PRL 31.71 Increased By ▲ 1.08 (3.53%)
PTC 22.77 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
SNGP 114.92 Increased By ▲ 0.33 (0.29%)
SSGC 40.78 Increased By ▲ 0.76 (1.9%)
TELE 8.14 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
TPLP 10.30 Increased By ▲ 0.11 (1.08%)
TREET 25.01 Increased By ▲ 1.29 (5.44%)
TRG 56.51 Decreased By ▼ -0.60 (-1.05%)
WTL 1.44 Decreased By ▼ -0.01 (-0.69%)
BR100 15,235 Increased By 150.4 (1%)
BR30 44,824 Increased By 812 (1.85%)
KSE100 149,971 Increased By 1353.3 (0.91%)
KSE30 45,655 Increased By 407.2 (0.9%)
Sep 02, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-09-02

Army helicopter crash kills five

Nuzhat Nazar Published 02 Sep, 2025 06:12am

ISLAMABAD: An Army Aviation MI-17 helicopter crash-landed near Hudor village, about 12 kilometres from Thakdas Cantonment, during a routine training flight on Monday morning, resulting in the shahadat of all five crew members on board.

According to Inter-Services Public Relations (ISPR), the helicopter developed a technical fault around 1000 hours before going down. The shuhada included Pilot in Command Major Atif, Co-Pilot Major Faisal, Flight Engineer Naib Subedar Maqbool, and Crew chiefs Havaldar Jahangir and Naik Amir.

ISPR stated that such training missions are a regular feature of Army Aviation, designed to maintain operational readiness for diverse tasks ranging from combat support to humanitarian assistance and disaster relief.

The Pakistan Army reiterated its commitment to ensuring preparedness across all operational domains despite the inherent risks involved in training missions.

Copyright Business Recorder, 2025

ISPR Pakistan Army Army helicopter crash Army Aviation MI 17 helicopter

Comments

200 characters

Army helicopter crash kills five

Aurangzeb advances Pakistan-China financial cooperation

RLNG allocation for domestic sector: Ogra advocates careful evaluation

‘Unprecedented’ rainfall paralyses life in Pakistan’s capital

August inflation cools to 3pc, flood impact looms

ECC approves Rs250m TSG for NSD

Pakistan highly vulnerable to natural disasters: World Bank

Return filing: Taxpayers to receive phone calls

Customs clears over 4,400 used cars in July

CCP urges govt to lift ban on setting up of new sugar mills

Investors must route trade via Shariah-compliant brokers: SECP

Read more stories