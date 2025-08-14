Markets Print 2025-08-14
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices. ========================================= Aluminium...
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
Aluminium
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2603.00 2605.00
3-month 2610.00 2610.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9661.00 9661.50
3-month 9751.00 9754.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2826.00 2826.50
3-month 2834.50 2835.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14980.00 14985.00
3-month 15180.00 15190.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1973.00 1974.00
3-month 2008.50 2009.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments