Markets Print 2025-08-12
LME official prices
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2608.50 2609.00
3-month 2610.00 2610.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9625.00 9627.00
3-month 9700.00 9702.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2810.00 2811.00
3-month 2812.50 2813.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14880.00 14885.00
3-month 15075.00 15090.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1962.00 1963.00
3-month 1998.00 1999.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
