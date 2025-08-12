KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 11, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
OP-1 M.T Disc Pakistan 09-08-2025
Shalamar Crude Oil National
OP-2 Ds Ocean Disc Eastwind Shipping
Chemical Company 10-08-2025
B-2 Chemstar Disc Alpine Marrine 11-08-2025
Chemical Services
B-9/B-8 Xin Fu Zhou Disc Load Cosco shipping 10-08-2025
Containers Line Pak
B-10/B-11 Chang Disc Rice Wma Shipping 10-08-2025
Shun II Phosphate Services
B-11/B-12 Ultra Load Buik Shipping 11-08-2025
Reliance Clinkers Agencies
B-13/B-14 Vsc Pollux Disc Seatrade Shippi 06-08-2025
Chickpeas
B-15/B-14 Belinda Disc Mop Bulk Shipping 08-08-2025
Agencies
Nmb-2 AI Naeemi 2 Load N.S Shipping 26-07-2025
Basmati Line
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-26/B-27 Ital Universo Dis/Load Green Pak 08-08-2025
Containers Shipping
B-28/B-29 Wan Dis/Load Riazeda 09-08-2025
Hai 622 Containers
B-30/B-29 X-Press Dis/Load X-Press Feeders
Kohima Containers Sip Agency Pak 11-08-2025
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1 Hua Dis/Load Cma Cgm 11-08-2025
Chuang 66 Containers Pakistan
Sapt-2 Hyundai Dis/Load United Marine 10-08-2025
Mars Containers Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Hyundai Mars Dis/Load United Marine 11-08-2025
Containers Agencies
M.T.Shalamar 11-08-2025 Disc.Crude Oil Pakistan National
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Sheng
Hang 005 11-08-2025 D/2000 Base Oil Gac Pakistan
Bani Yas 11-08-2025 D/57500 Mogas Alpine Marine
Services
Hyundai Tokyo 11-08-2025 D/L Cont X-Press Feeders
Sip Agency Pak
X-Press 11-08-2025 D/L Cont Seatrade Shipping
Phoenix
Star Fighter 11-08-2025 D/55000 Clinkers Alpine Marine
Services
Nymph Thetis 12-08-2025 D/5200 Green Pak
Chemical Shipping
Ever Lucid 12-08-2025 D/L Cont Cma Cgm Pakistan
Esl Mundra 12-08-2025 D/L Cont Cma Cgm Pakistan
Celsius Emmen 12-08-2025 D/L Cont Oceansea Shipping
Kmtc Jebel Ali 12-08-2025 D/L Cont United Marine Agencies
Gsf Prime 12-08-2025 D/L Cont Eastwind Shipping
Jing Chang 12-08-2025 D/443 Sharaf Shipping
General Cargo Agency
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Qi Lin Song 11-08-2025 General Cargo -
StoltTenasity 11-08-2025 Container Ship -
Groton 11-08-2025 General Cargo -
V pacific 11-08-2025 Container Ship -
Xin Shan Tou 11-08-2025 Container Ship -
Seaspan
Santos 11-08-2025 Container Ship -
Al Hadbaa 11-08-2025 Container Ship -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Great Cement/ Crystal Sea August 9th, 2025
Voyage Rice
MW-2 Daria Rice/ Bulk August 9th, 2025
Cement Shipping
MW-4 Twin Delight Coal Ocean World August 8th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Pacific Merit Coal Trade To
Shore August 10th,
2025
PIBT Albion Bay Coal Ocean World August 8th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT EVA Palm oil Alpine August 10th, 2025
Diamond
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Voula Gasoline Alpine August 9th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL Al- LNG GSA August 10th, 2025
Sakhamah
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL EVA Chemicals Alpine August 10th, 2025
Hong Kong
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Albion Bay Coal Ocean World August 11th, 2025
Voula Gasoline Alpine -do-
EVA
Hong Kong Chemicals Alpine -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Mega Benefit Soya Bean Ocean Service August 11th, 2025
Seed
Bolan Gas oil GAC -do-
Kita LNG GSA -do-
Al Dhafra Coal Ocean World Waiting for Berths
Abilene
(Re-Anchored) Coal Ocean World -do-
Indigo Breeze Coal GSA -do-
Bulk Bequia Coal Alpine -do-
Aquavita Trust Coal Alpine -do-
Koulitsa-2 Soya East Wind -do-
Bean Seed
Flora Maris Gasoline Trans Marine -do-
Kavo Maleas Mogas Alpine -do-
Sedra Steel Product Universal Ship -do-
Petrel-1 Palm oil Trans Trade -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Seaspan
Santos Contanier GAC August 11th, 2025
MSC Bremen Contanier MSC PAK August 12th, 2025
Highway Contanier GAC -do-
=============================================================================
Comments