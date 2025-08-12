BML 5.04 Increased By ▲ 0.03 (0.6%)
Markets Print 2025-08-12

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 12 Aug, 2025 03:12am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 11, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              M.T            Disc           Pakistan           09-08-2025
                  Shalamar       Crude Oil      National
OP-2              Ds Ocean       Disc           Eastwind Shipping
                                 Chemical       Company            10-08-2025
B-2               Chemstar       Disc           Alpine Marrine     11-08-2025
                                 Chemical       Services
B-9/B-8           Xin Fu Zhou    Disc Load      Cosco shipping     10-08-2025
                                 Containers     Line Pak
B-10/B-11         Chang          Disc Rice      Wma Shipping       10-08-2025
                  Shun II        Phosphate      Services
B-11/B-12         Ultra          Load           Buik Shipping      11-08-2025
                  Reliance       Clinkers       Agencies
B-13/B-14         Vsc Pollux     Disc           Seatrade Shippi    06-08-2025
                                 Chickpeas
B-15/B-14         Belinda        Disc Mop       Bulk Shipping      08-08-2025
                                                Agencies
Nmb-2             AI Naeemi 2    Load           N.S Shipping       26-07-2025
                                 Basmati        Line
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-26/B-27         Ital Universo  Dis/Load       Green Pak          08-08-2025
                                 Containers     Shipping
B-28/B-29         Wan            Dis/Load       Riazeda            09-08-2025
                  Hai 622        Containers
B-30/B-29         X-Press        Dis/Load       X-Press Feeders
                  Kohima         Containers     Sip Agency Pak     11-08-2025
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1            Hua            Dis/Load       Cma Cgm            11-08-2025
                  Chuang 66      Containers     Pakistan
Sapt-2            Hyundai        Dis/Load       United Marine      10-08-2025
                  Mars           Containers     Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Hyundai Mars      Dis/Load       United Marine                     11-08-2025
                  Containers     Agencies
M.T.Shalamar      11-08-2025     Disc.Crude Oil             Pakistan National
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Sheng
Hang 005          11-08-2025     D/2000 Base Oil                 Gac Pakistan
Bani Yas          11-08-2025     D/57500 Mogas                  Alpine Marine
                                                                     Services
Hyundai Tokyo     11-08-2025     D/L Cont                     X-Press Feeders
                                                               Sip Agency Pak
X-Press           11-08-2025     D/L Cont                   Seatrade Shipping
Phoenix
Star Fighter      11-08-2025     D/55000 Clinkers               Alpine Marine
                                                                     Services
Nymph Thetis      12-08-2025     D/5200                             Green Pak
                                 Chemical                            Shipping
Ever Lucid        12-08-2025     D/L Cont                    Cma Cgm Pakistan
Esl Mundra        12-08-2025     D/L Cont                    Cma Cgm Pakistan
Celsius Emmen     12-08-2025     D/L Cont                   Oceansea Shipping
Kmtc Jebel Ali    12-08-2025     D/L Cont              United Marine Agencies
Gsf Prime         12-08-2025     D/L Cont                   Eastwind Shipping
Jing Chang        12-08-2025     D/443                        Sharaf Shipping
                                 General Cargo                         Agency
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Qi Lin Song       11-08-2025     General Cargo                              -
StoltTenasity     11-08-2025     Container Ship                             -
Groton            11-08-2025     General Cargo                              -
V pacific         11-08-2025     Container Ship                             -
Xin Shan Tou      11-08-2025     Container Ship                             -
Seaspan
Santos            11-08-2025     Container Ship                             -
Al Hadbaa         11-08-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Great          Cement/        Crystal Sea  August 9th, 2025
                  Voyage         Rice
MW-2              Daria          Rice/          Bulk         August 9th, 2025
                                 Cement         Shipping
MW-4              Twin Delight   Coal           Ocean World  August 8th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Pacific Merit  Coal           Trade To
                                                Shore            August 10th,
                                                                         2025
PIBT              Albion Bay     Coal           Ocean World  August 8th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               EVA            Palm oil       Alpine      August 10th, 2025
                  Diamond
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Voula          Gasoline       Alpine       August 9th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL             Al-            LNG            GSA         August 10th, 2025
                  Sakhamah
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              EVA            Chemicals      Alpine      August 10th, 2025
                  Hong Kong
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Albion Bay        Coal           Ocean World                August 11th, 2025
Voula             Gasoline       Alpine                                  -do-
EVA
Hong Kong         Chemicals      Alpine                                  -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Mega Benefit      Soya Bean      Ocean Service              August 11th, 2025
                  Seed
Bolan             Gas oil        GAC                                     -do-
Kita              LNG            GSA                                     -do-
Al Dhafra         Coal           Ocean World               Waiting for Berths
Abilene
(Re-Anchored)     Coal           Ocean World                             -do-
Indigo Breeze     Coal           GSA                                     -do-
Bulk Bequia       Coal           Alpine                                  -do-
Aquavita Trust    Coal           Alpine                                  -do-
Koulitsa-2        Soya           East Wind                               -do-
                  Bean Seed
Flora Maris       Gasoline       Trans Marine                            -do-
Kavo Maleas       Mogas          Alpine                                  -do-
Sedra             Steel Product  Universal Ship                          -do-
Petrel-1          Palm oil       Trans Trade                             -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Seaspan
Santos            Contanier      GAC                        August 11th, 2025
MSC Bremen        Contanier      MSC PAK                    August 12th, 2025
Highway           Contanier      GAC                                     -do-
=============================================================================

Shipping Intelligence Karachi Shipping Intelligence report

Shipping Intelligence

