KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 29, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Lynux Iron Ore Crystal Sea July 26th, 2025 Synergy MW-4 Makra Coal Alpine July 26th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Desert Coal Ocean World July 28th, 2025 Dignity PIBT Iliana Coal GSA July 26th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Eleni-T Container GAC July 28th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK July 28th, 2025 Mediterrnean ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Torm Mogas Alpine July 28th, 2025 Malaysia ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Akra Lentils/ Pea Universal 26th, 2025 Yellow Ship July ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Dalma Palm oil Alpine July 29th, 2025 Al-Jassasiya LNG GSA -do- Xin Lian Chang Container GAC -do- MSC Rochelle Container MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Mediterrnean Container MSC PAK July 29th, 2025 Eleni-T Container GAC -do- Lynux Synergy Iron Ore Crystal Sea -do- Torm Malaysia Mogas Alpine -do- Iliana Coal GSA -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= GFS Prime Container GAC July 29th, 2025 Maritime Kelly Anne Palm oil Alpine -do- Polyaigos Furnace oil Alpine -do- Fortune Tiger Coal Alpine Waiting for Berths Maria Topic Coal Trade To Shore -do- MTR Chessmaster Coal Trade To Shore -do- Sea Bird Coal International Ship -do- Albion Bay Coal Ocean World -do- Blue Bird Mogas Trans Marine -do- Evridiki Furnace oil Alpine -do- Marlin Le Havre Gas oil Alpine -do- Voula Gasoline Alpine -do- Banglar Agrajatra Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Hansa Africa Container GAC July 30th, 2025 Bremen Express Container GAC -do- =============================================================================

