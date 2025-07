Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 28, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc.Crude Pakistan Nation 27-07-2025 Sargodha Oil Ship B-6/B-7 Celsius Dis./Load Oceansea 27-07-2025 Emmen Containers Shipping B-9/B-8 Gfc Dis./Load Eastwind Shipping Prime Containers Company 28-07-2025 B-13/B-14 Jal Load Ocean 27-07-2025 Kumud Clinkers Services B-14/B-15 One Load General LegendShipping & Challenge Cargo Logistics 24-06-2025 B-16/B-17 Asparukh Disc, WmaShipcare 26-06-2025 (Dap) Sevices ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Vavios Dis./Load Inshipping 28-07-2025 Jasmine Containers B-29/B-28 X-Press Dis./Load X-Press Feeders Sip Kohima Containers Agency Pak 27-07-2025 B-29/B-30 Spectrum N Dis./Load Hapag-Lioyd Pakistan Containers (Private) 27-07-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Cscl Dis./Load Oocl Pakistan 27-07-2025 Neptune Containers Sapt-3 Navarino Dis./Load Msc Agency 28-07-2025 Containers Pakistan Sapt-3 Gfs Giselle Dis./Load Eastwind Shipping 28-07-2025 Containers Company ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ocean 28-07-2025 - - Outstanding 28-07-2025 - - Gfs Prime 28-07-2025 Dis./Load Eastwind Containers Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Rabigh 28-07-2025 D/4000 Base Oil Alpine Marine Sunshine Services He Run Xiag Ma 28-07-2025 D/L Container Star Shipping Msc Fie X 28-07-2025 D/L Container Msc Agency Pakistan X-Press 28-07-2025 D/L Container X-Press Feeders Cassioepia Sip AgencyPak Sana 28-07-2025 L/2000 Rice Ocean World M.T.Shalamar 29-07-2025 D/73000 Crude Oil Pakistan National Ship StoltCalluna 29-07-2025 D/2290 Chemical Asia Marine Southrn Robin 29-07-2025 D/9500 Chemical Alpine Marine Services Asian Lilac 29-07-2025 D/8000 Chemical Eastwind Shipping Company Nara 29-07-2025 D/L Container Freight Connection Pakistan Zhong Gu Chong Qing 29-07-2025 D/L Container - HemmaBhum 29-07-2025 D/L Container United Marine Agencies Ocean 29-07-2025 L/59000 Clinkers Evergreen Shipping Outstanding & Logistics ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= ZhingGuzhou 28-07-2025 Container Ship - Wan Hai 513 28-07-2025 Container Ship - ELENI T 28-07-2025 Container Ship - Oriental Hibiscus 28-07-2025 Tanker - Msc Mediterranean 28-07-2025 Container Ship - Kmtc Nhava Sheva 28-07-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Lynux Iron Crystal July 26th, 2025 Synergy Ore Sea MW-4 Makra Coal Alpine July 26th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Iliana Coal GSA July 26th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Dalma Palm oil Alpine July 27th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Akra Lentils/ Universal July 26th, 2025 Yellow Pea Ship ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Jassasiya LNG GSA July 27th, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Justice-III Container MSC PAK July 28th, 2025 Maya Gas-1 LPG Universal Ship -do- Nave Aderomeda Gas oil GAC -do- Fuwairit LNG GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Outer Anchorage ============================================================================= Torm Malaysia Mogas Alpine July 28th, 2025 Desert Dignity Coal Ocean World -do- Fortune Tiger Coal Alpine Waiting for Berths Maria Topic Coal Trade To Shore -do- MTR Chessmaster Coal Trade To Shore -do- Sea Bird Coal International Ship -do- Blue Bird Mogas Trans Marine -do- Polyaigos Furnace oil Alpine -do- Evridiki Furnace oil Alpine -do- Marlin Le Havre Gas oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Xin Lian Chang Container GAC July 28th, 2025 Eleni-T Container GAC -do- MSC Mediterrnean Container MSC PAK -do- MSC Rochelle Container MSC PAK -do- GFS Prime Container GAC July 29th, 2025 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025