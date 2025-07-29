BML 5.18 Decreased By ▼ -0.12 (-2.26%)
BOP 13.49 Decreased By ▼ -0.11 (-0.81%)
CNERGY 7.00 Decreased By ▼ -0.03 (-0.43%)
CPHL 83.05 Increased By ▲ 1.70 (2.09%)
DCL 12.94 Increased By ▲ 0.03 (0.23%)
DGKC 174.57 Increased By ▲ 2.20 (1.28%)
FCCL 46.64 Increased By ▲ 0.74 (1.61%)
FFL 16.07 Decreased By ▼ -0.22 (-1.35%)
GCIL 25.86 Increased By ▲ 0.30 (1.17%)
HUBC 150.78 Decreased By ▼ -1.89 (-1.24%)
KEL 5.15 Decreased By ▼ -0.02 (-0.39%)
KOSM 6.14 Decreased By ▼ -0.06 (-0.97%)
LOTCHEM 20.74 Increased By ▲ 0.09 (0.44%)
MLCF 83.30 Increased By ▲ 1.76 (2.16%)
NBP 121.83 Decreased By ▼ -2.66 (-2.14%)
PAEL 40.93 Increased By ▲ 0.46 (1.14%)
PIAHCLA 21.23 Increased By ▲ 0.24 (1.14%)
PIBTL 9.72 Decreased By ▼ -0.09 (-0.92%)
POWER 14.58 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
PPL 168.28 Increased By ▲ 0.97 (0.58%)
PREMA 40.27 Increased By ▲ 0.67 (1.69%)
PRL 31.27 Decreased By ▼ -0.22 (-0.7%)
PTC 23.51 Decreased By ▼ -0.36 (-1.51%)
SNGP 117.51 Increased By ▲ 1.08 (0.93%)
SSGC 44.07 Increased By ▲ 0.37 (0.85%)
TELE 7.60 Increased By ▲ 0.09 (1.2%)
TPLP 9.70 Increased By ▲ 0.14 (1.46%)
TREET 23.02 Increased By ▲ 0.22 (0.96%)
TRG 55.09 Increased By ▲ 0.09 (0.16%)
WTL 1.46 Decreased By ▼ -0.01 (-0.68%)
BR100 14,282 Decreased By -42.8 (-0.3%)
BR30 39,900 Decreased By -31.5 (-0.08%)
KSE100 139,380 Increased By 172.8 (0.12%)
KSE30 42,629 Increased By 25.8 (0.06%)
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Markets Print 2025-07-29

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 28, 2025)...
Recorder Report Published 29 Jul, 2025 06:04am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 28, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                            17600
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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