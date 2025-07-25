BML 4.90 Increased By ▲ 0.11 (2.3%)
BOP 13.55 Increased By ▲ 0.55 (4.23%)
CNERGY 7.09 Increased By ▲ 0.14 (2.01%)
CPHL 81.54 Decreased By ▼ -0.39 (-0.48%)
DCL 12.94 Decreased By ▼ -0.20 (-1.52%)
DGKC 171.15 Decreased By ▼ -0.93 (-0.54%)
FCCL 45.89 Increased By ▲ 0.12 (0.26%)
FFL 15.68 Decreased By ▼ -0.07 (-0.44%)
GCIL 25.71 Decreased By ▼ -0.44 (-1.68%)
HUBC 152.58 Increased By ▲ 3.11 (2.08%)
KEL 5.21 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
KOSM 6.32 Decreased By ▼ -0.14 (-2.17%)
LOTCHEM 20.66 Decreased By ▼ -0.02 (-0.1%)
MLCF 82.51 Decreased By ▼ -0.21 (-0.25%)
NBP 122.05 Decreased By ▼ -0.08 (-0.07%)
PAEL 40.73 Decreased By ▼ -0.21 (-0.51%)
PIAHCLA 21.28 Decreased By ▼ -0.06 (-0.28%)
PIBTL 10.03 Increased By ▲ 0.09 (0.91%)
POWER 14.50 Increased By ▲ 0.26 (1.83%)
PPL 166.37 Decreased By ▼ -1.78 (-1.06%)
PREMA 40.26 Decreased By ▼ -0.30 (-0.74%)
PRL 31.98 Increased By ▲ 0.26 (0.82%)
PTC 23.50 Decreased By ▼ -0.36 (-1.51%)
SNGP 115.83 Decreased By ▼ -0.63 (-0.54%)
SSGC 44.42 Decreased By ▼ -0.40 (-0.89%)
TELE 7.65 Decreased By ▼ -0.08 (-1.03%)
TPLP 9.72 Decreased By ▼ -0.13 (-1.32%)
TREET 23.10 Decreased By ▼ -0.04 (-0.17%)
TRG 56.33 Increased By ▲ 0.01 (0.02%)
WTL 1.52 Decreased By ▼ -0.02 (-1.3%)
BR100 14,244 Decreased By -88.8 (-0.62%)
BR30 39,824 Increased By 85.7 (0.22%)
KSE100 138,693 Decreased By -561.7 (-0.4%)
KSE30 42,415 Decreased By -213.3 (-0.5%)
Jul 25, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-07-25

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 24, 2025)...
Recorder Report Published 25 Jul, 2025 05:59am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 24, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                            17600
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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