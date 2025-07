Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 23, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Swan DiscCrude Pakistan National Lake Oil Ship Corp 21-07-2025 OP-2 Grace Disc. Eastwind Shipping Chemical Company 22-07-2025 B-1 GingaSaker Disc. Alpine Marine 19-07-2025 Chemical Services B-14/B-15 Cl Contigo Load Talc Swift 16-07-2025 Powder Shipping B-16/B-17 Valiant Load Sirius Logistic 21-07-2025 Clinker Pakistan Nmb-1 Ilyas Load Al Faizan 05-07-2025 Rice Nmb-1 Murtaza Load N.S Shipping 25-06-2025 Rice ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Oocl Le Dis./Load Oocl Pakistan 19-07-2025 Havre Containers B-28/B-29 Ever Dis./Load Green Pak 20-07-2025 Urban Containers Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Xin Pu Dis./Load Cosco Shipping 22-07-2025 Dong Containers Line Pak Sapt-4 X-Press Dis./Load X-Press Feeders 22-07-2025 Carina Containers Sip Agency Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Swan Lake 2-07-2025 Disc Crude Oil Pakistan National Ship Corp ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Pop 23-07-2025 D/10000 Jet Oil Trans Maritime Ever Smart 23-07-2025 D/L Container Green Pak Shipping Ren Jian 19 23-07-2025 D/L Container Sea World Cma Cgm 23-07-2025 D/L Container Cma Cgm Zanzibar Pakistan Catalonia 23-07-2025 D/L Container - One Challenge 23-07-2025 D/47621 General Legend Shipping Cargo & Logistics Bbc Georgia 24-07-2025 D/303 Pipes Gulf Maritime Services Pak Akra 24-07-2025 D/36045 Lentils Alpine Marine Services One 24-07-2025 D/L Container Ocean Network Reinforcement Express Pakistan Ts Tacoma 24-07-2025 D/L Container Sharaf Shipping Agency Kai Da 24-07-2025 D/L Container Yaaseen Hong Zhou Shipping Lines Carl SchulTe 24-07-2025 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Sana 24-07-2025 L/2000 Rice Ocean World ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Salween 23-07-2025 Container Ship - Valence 23-07-2025 Container Ship - Bay Spirit 23-07-2025 Tanker - Addison 23-07-2025 Container Ship - Mol Presence 23-07-2025 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025