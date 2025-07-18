BML 4.93 Increased By ▲ 0.08 (1.65%)
BOP 12.94 Decreased By ▼ -0.09 (-0.69%)
CNERGY 7.14 Increased By ▲ 0.07 (0.99%)
CPHL 84.96 Increased By ▲ 0.95 (1.13%)
DCL 13.80 Increased By ▲ 0.50 (3.76%)
DGKC 173.11 Increased By ▲ 1.18 (0.69%)
FCCL 46.20 Increased By ▲ 0.13 (0.28%)
FFL 15.89 Increased By ▲ 0.19 (1.21%)
GCIL 26.96 Increased By ▲ 1.04 (4.01%)
HUBC 150.00 Increased By ▲ 4.44 (3.05%)
KEL 5.28 Increased By ▲ 0.03 (0.57%)
KOSM 6.42 Increased By ▲ 0.01 (0.16%)
LOTCHEM 20.80 Increased By ▲ 0.28 (1.36%)
MLCF 85.63 Increased By ▲ 0.76 (0.9%)
NBP 126.10 Increased By ▲ 1.33 (1.07%)
PAEL 41.76 Increased By ▲ 0.04 (0.1%)
PIAHCLA 22.19 Decreased By ▼ -0.14 (-0.63%)
PIBTL 10.22 Increased By ▲ 0.53 (5.47%)
POWER 13.97 Increased By ▲ 0.09 (0.65%)
PPL 165.00 Increased By ▲ 1.53 (0.94%)
PREMA 42.10 Decreased By ▼ -0.34 (-0.8%)
PRL 33.00 Increased By ▲ 0.18 (0.55%)
PTC 22.80 Increased By ▲ 0.89 (4.06%)
SNGP 118.29 Increased By ▲ 1.30 (1.11%)
SSGC 45.25 Decreased By ▼ -0.27 (-0.59%)
TELE 8.00 Increased By ▲ 0.09 (1.14%)
TPLP 10.18 Decreased By ▼ -0.07 (-0.68%)
TREET 24.12 Increased By ▲ 0.73 (3.12%)
TRG 56.90 Increased By ▲ 0.50 (0.89%)
WTL 1.53 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 14,141 Increased By 276.6 (2%)
BR30 40,136 Increased By 636.7 (1.61%)
KSE100 138,666 Increased By 2285.5 (1.68%)
KSE30 42,353 Increased By 806.9 (1.94%)
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Markets Print 2025-07-18

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 17, 2025)...
Recorder Report Published 18 Jul, 2025 06:21am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 17, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17900-18000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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