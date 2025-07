Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 16, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc.Crude Pakistan Nation 14-07-2025 Shalamar Oil Ship B-2 M.T Disc.Crude Pakistan Nation 13-07-2025 Shrgodha Oil Ship B-3 Sereno Disc. Alpine Marine 15-07-2025 Mogas Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Vtc Load Sirius Logistic 15-07-2025 Dragon Cement Pakistan B-25/B-24 La Load Ocean 09-07-2025 Stella Cement Services B-26/B-27 Wan Dis./Load Riazeda 14-07-2025 Hai 626 Containers B-28/B-29 Oocl Dis./Load Oocl Pakistan 15-07-2205 Jakarta Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Interasia Dis./Load Rahmat 16-07-2025 Amplify Containers Shipping Sapt-4 Kmtc Dis./Load United Marine 15-07-2025 Chennal Containers Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kmtc Chennai 16-07-2025 Dis./Load United Marine Containers Agencies La Stella 16-07-2025 Load Cement Ocean Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ginga Tiger 16-07-2025 D/3500 Bases Oil Gac Pakistan Gina Saker 16-07-2025 D/20000 Chemical Alpine Marine Services Marigold 16-07-2025 L/1500 Ethanol Eastwind Shipping Company M.T.Mardan 16-07-2025 D/73000 Crude Iol Pakistan National Ship Caribbean 1 16-07-2025 L/2000 Ethanol Eastwind Shipping Company Hmm Promise 16-07-2025 D/L Cont United Marine Agencies Cl Contigo 17-07-2025 L/38722, Talc Powder Swift Shipping Hong Li Yuan 17-07-2025 D/L Cont Freight Connection Pakistan One Reliability 17-07-2025 D/L Cont Ocean Network Express Pakistan Wan Hal 316 17-07-2025 D/L Cont Riazeda UaflLibferty 17-07-2025 D/L Cont Golden Shipping Lines Al Hadbaa 17-07-2025 D/L Cont Crystal Global Shipping One Peace 17-07-2025 D/17350 General Seahawks Cargo Asia Global Da Tong Yun 17-07-2025 L/13500 Mill Scale Crystal Sea Services Jin Hong 17-07-2025 D/46891, General Legend Shipping Cargo & Logistics ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Niseko Galaxy 16-07-2025 Tanker - Gfs Prime 16-07-2025 Container Ship - Zhong Gu Hang 16-07-2025 Container Ship - MscTavvishi Vi 16-07-2025 Container Ship - Ibi 16-07-2025 Ceneral Cargo - X-Press Kohima 16-07-2025 Container Ship Chiron 7 16-07-2025 Tanker - X-Press Bardsey 16-07-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Jin Wang Iron Gear July 15th, 2025 Lin Ore Bulk MW-2 Nil MW-4 Nord Coal Ocean July 13th, 2025 Utopia World ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Rome Coal Alpine July 14th, 2025 Trader ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT GFS Container GAC July 15th, 2025 Prime ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Flora Mogas Alpine July 15th, 2025 Maris ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Kedros Soya Bean Alpine July 11th, 2025 Seed ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Fuwairit LNG GSA July 15th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG Universal Ship.July 15th, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Amelie Cement Ever Green July 16th, 2025 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= GFS Prime Container GAC July 16th, 2025 Kedros Soya Bean Seed Alpine -do- Fuwairit LNG GSA -do- Ullswater LPG Universal Ship. -do- ============================================================================= Outer Anchorage ============================================================================= Hansa Africa Container GAC July 16th, 2025 EVA Diamond Chemicals Alpine -do- Kim Oldendorff SOya Bean Ocean Service Waiting for Berths Star Stockholm Coal GAC -do- Akij Noble Coal GAC -do- ST Cergue Coal Ocean World -do- Karadeniz-S Coal Trade to Shore -do- ASL Ixos Coal East Wind -do- Iliana Coal GSA -do- Sand Piper Coal Ocean World -do- Nepta LPG Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Verdi Container CMA CGM PAK July 16th, 2025 Asia Inspire Palm oil Alpine -do- Gorton Container GAC July 17th, 2025 =============================================================================

