BML 5.06 No Change ▼ 0.00 (0%)
BOP 13.00 Increased By ▲ 1.14 (9.61%)
CNERGY 7.12 Decreased By ▼ -0.07 (-0.97%)
CPHL 86.07 Decreased By ▼ -0.81 (-0.93%)
DCL 14.67 Decreased By ▼ -0.28 (-1.87%)
DGKC 168.81 Increased By ▲ 0.58 (0.34%)
FCCL 46.17 Decreased By ▼ -0.04 (-0.09%)
FFL 15.92 Decreased By ▼ -0.08 (-0.5%)
GCIL 27.26 Increased By ▲ 0.13 (0.48%)
HUBC 141.91 Increased By ▲ 0.91 (0.65%)
KEL 5.12 Increased By ▲ 0.02 (0.39%)
KOSM 6.89 Increased By ▲ 0.24 (3.61%)
LOTCHEM 21.00 Decreased By ▼ -0.16 (-0.76%)
MLCF 84.07 Decreased By ▼ -0.86 (-1.01%)
NBP 122.38 Increased By ▲ 2.52 (2.1%)
PAEL 42.18 Increased By ▲ 0.21 (0.5%)
PIAHCLA 21.96 Decreased By ▼ -1.27 (-5.47%)
PIBTL 8.99 Increased By ▲ 0.12 (1.35%)
POWER 14.09 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
PPL 169.95 Decreased By ▼ -0.97 (-0.57%)
PREMA 43.77 Decreased By ▼ -0.30 (-0.68%)
PRL 32.87 Decreased By ▼ -0.17 (-0.51%)
PTC 24.59 Decreased By ▼ -0.31 (-1.24%)
SNGP 119.30 Decreased By ▼ -0.04 (-0.03%)
SSGC 45.17 Decreased By ▼ -0.36 (-0.79%)
TELE 8.17 Decreased By ▼ -0.13 (-1.57%)
TPLP 10.33 Decreased By ▼ -0.35 (-3.28%)
TREET 24.15 Decreased By ▼ -0.23 (-0.94%)
TRG 58.85 Increased By ▲ 0.99 (1.71%)
WTL 1.55 Decreased By ▼ -0.03 (-1.9%)
BR100 13,570 Increased By 108.3 (0.8%)
BR30 39,660 Increased By 128.4 (0.32%)
KSE100 133,782 Increased By 1205.4 (0.91%)
KSE30 40,682 Increased By 323 (0.8%)
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Markets Print 2025-07-11

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 10, 2025)...
Recorder Report Published 11 Jul, 2025 03:20am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 10, 2025)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                      18000-18100
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)            1000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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