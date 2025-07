Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 08, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Hanyu MEG Alpine July 6th, 2025 Freesia MW-2 Kinaros Cement Bulk Shipp July 6th, 2025 Island MW-4 Anna-M Coal Alpine July 7th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT African Coal Trade July 5th, 2025 Flamingo to Shore ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT EVA Gold Palm oil Alpine July 6th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Container CMA CGM July 7th, 2025 Zanzibar PAK QICT Eleni-T Container GAC July 7th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK July 7th, 2025 Mediterrean QICT MSC Container MSC PAK July 7th, 2025 Nerissa-V ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Atlantic Canola Ocean July 6th, 2025 Sakura Seeds Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Jassaiya LNG GSA July 7th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL AN-61 LPG Trans Marine July 7th, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Nerissa-V Container MSC PAK July 8th, 2025 CMA CGM Zanzibar Container CMA CGM PAK -do- Hanyu Freesia MEG Alpine -do- AN-61 LPG Trans Marine -do- EVA Gold Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Zhong Hong Sheng Container GAC July 8th, 2025 EVA Pearl Palm oil Alpine -do- SC Citrine Acetic Acid Alpine -do- IVS Phoenix Coal Ocean Service -do- Kendros Soya Alpine Waiting for Berths Bean Seed Kim Oldendorff SOya Bean Ocean Service -do- Star Stockholm Coal GAC -do- Nord Utopia Coal Ocean World -do- African Kite Coal Int. Port & Ship -do- ND Aristeia Coal Alpine -do- Rome Trader Coal Alpine -do- Akij Noble Coal GAC -do- ST Cergue Coal Ocean World -do- Southern Wolf Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Xin Lin Chang Container GAC July 9th, 2025 Hansa Africa Container GAC -do- Valence Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Al-Daayen LNG GSA July 3rd, 2025 =============================================================================

