Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (July 03, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Voular Disc Alpine Marine 30-06-2025 Mogas Services OP-2 GingaSaker Disc Alpine Marine 30-06-2025 Chemical Services OP-2 M.T Disc Pakistan 02-06-2025 Sargodha Crude Oil National Ship B-1 Royal Lady Disc Eastwind Sip 29-06-2025 Chemical Company OP-4 Uafl Dubai Disc Load Golden Shipping 01-06-2025 Containers Lines B-9/B-8 Addison Dis/Load Oceansea 01-07-2025 Containers Shipping B-10/B-11 Bao Disc Rice Wma Shipping 29-06-2025 Success Phosphate Agencies B-11/B-12 Sino Disc Seahawks 03-07-2025 Ocean General Limited Cargo B-13/B-14 Meghnd Load Gearbulk 28-06-2025 Rose Clinkers Shipping B-16/B-15 Liberty Disc Soya Ocean Services 22-06-2025 Grace Bean Seeds Nmb-2 Muslim Load Rice Al Faizan 26-06-2025 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Chorus V Disc Rice Ocean World 29-06-2025 Phosphate B-24 Royal Lady Eastwind Sip 29-06-2025 Company B-25/B-24 Bozburun M Load Ocean 23-06-2025 Cement Service ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Kota Dis/Load Pacific Delta 01-07-2025 Manzanillo Containers Shipping Sapt-3 Araya Dis/Load Inshipping 02-07-2025 Bhum Containers Sapt-3 Oocl Altanta Dis/Load Cosco Shipping 03-07-2025 Containers Line Pak Sapt-4 Xin Beijing Dis/Load Cosco Shipping 01-07-2025 Containers Line ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Voula 03-07-2025 Disc. Mogas Alpine Marine Services Chorus V 03-07-2025 Disc Rice Ocean World Phosphate Kota 04-07-2025 Dis/Load Pacific Delta Manzanillo Containers Shipping UaflDubal 04-07-2025 Disc Load Golden Shipping Containers Line ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T.Shalamar 03-07-2025 D/73000 Pakistan National Crude Oil Ship Hanyu 03-07-2025 D/12000 Alpine Marine Services Freesia Chemical Hyundai 03-07-2025 D/L Container United Marine Courage Agencies Hyundai 04-07-2025 D/L Container United Marine Shangha Agencies Hyundai Earth 04-07-2025 D/L Container United Marine Agencies Bbc 04-07-2025 D/102 General Gulf Maritime Scandinavia Cargo Services Pak ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Lian Chang 03-07-2025 Container Ship - Araya Bhum 03-07-2025 Container Ship - Kiran Istanbul 03-07-2025 General Cargo - An Yang 03-07-2025 Container Ship - Xin Beijing 03-07-2025 Container Ship - Yuan Xiang Fa Zhan 03-07-2025 Container Ship - Msc Apollo 03-07-2025 Container Ship - Grand Concord 03-07-2025 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Icarius Rice Ocean June 29th, 2025 Service MW-2 Flora Corn Blue June 27th, 2025 Marinos MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Lynux Coal Trade to July 1st, 2025 Synergy Shore ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Hansa Container GAC July 2nd, 2025 Africa ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Rose-M Mogas Alpine July 1st, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Ejnam LNG GSA July 2nd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Amir Gas LPG M July 1st, 2025 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Phoenix Ocean Soya Ocean Service July 3rd, 2025 Bean Seed BBG Forver Coal Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hansa Africa Container GAC July 3rd, 2025 Amir Gas LPG M International -do- Rose-M Mogas Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= America Graeca Coal Alpine July 3rd, 2025 Swan Coal GSA -do- Blue Bird Gasoline Trans Marine -do- Atlantic Sakura Canola Ocean Service Waiting for Berths Kendros Soya Bean Alpine -do- Seed Kinaros Island Cement Bulk Shipping -do- Anna-M Coal Alpine -do- African Flaminco Coal Trade to Shore -do- Nord Utopia Coal Ocean World -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Al-Daayen LNG GSA July 3rd, 2025 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025