AIRLINK 152.49 Decreased By ▼ -1.77 (-1.15%)
BOP 11.54 Increased By ▲ 0.62 (5.68%)
CNERGY 7.18 Decreased By ▼ -0.04 (-0.55%)
CPHL 92.60 Increased By ▲ 6.93 (8.09%)
FCCL 46.01 Increased By ▲ 0.76 (1.68%)
FFL 16.06 Increased By ▲ 0.30 (1.9%)
FLYNG 56.35 Decreased By ▼ -0.44 (-0.77%)
HUBC 138.69 Increased By ▲ 0.80 (0.58%)
HUMNL 12.68 Decreased By ▼ -0.03 (-0.24%)
KEL 5.13 Decreased By ▼ -0.06 (-1.16%)
KOSM 6.15 Decreased By ▼ -0.24 (-3.76%)
MLCF 83.98 Increased By ▲ 0.53 (0.64%)
OGDC 222.25 Increased By ▲ 0.68 (0.31%)
PACE 6.05 Decreased By ▼ -0.04 (-0.66%)
PAEL 41.13 Decreased By ▼ -0.03 (-0.07%)
PIAHCLA 21.37 Decreased By ▼ -0.15 (-0.7%)
PIBTL 8.76 Increased By ▲ 0.01 (0.11%)
POWER 13.90 Increased By ▲ 0.19 (1.39%)
PPL 170.90 Increased By ▲ 1.04 (0.61%)
PRL 34.00 Increased By ▲ 0.17 (0.5%)
PTC 24.94 Decreased By ▼ -0.60 (-2.35%)
SEARL 98.01 Increased By ▲ 8.91 (10%)
SSGC 44.85 Increased By ▲ 0.12 (0.27%)
SYM 15.35 Decreased By ▼ -0.26 (-1.67%)
TELE 8.00 Decreased By ▼ -0.24 (-2.91%)
TPLP 9.85 Decreased By ▼ -0.06 (-0.61%)
TRG 58.15 Decreased By ▼ -0.59 (-1%)
WAVESAPP 9.94 No Change ▼ 0.00 (0%)
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KSE30 39,908 Increased By 803.3 (2.05%)
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Markets Print 2025-07-03

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 02, 2025)...
Recorder Report Published 03 Jul, 2025 02:51am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 02, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17800-17900
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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