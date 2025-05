KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (May 20, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Banglar Palm oil Alpine May 18th, 2025 Agrajatra ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seaspan Container GAC May 19th, 2025 Santos ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Hansa Container GAC May 19th, 2025 Africa ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO EM Zenith Gas oil GAC May 19th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Corrina Soya Ocean Service May 16th, 2025 Bean Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Marangas LNG GSA May 18th, 2025 Asclepius ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hansa Africa Container GAC May 20th, 2025 Banglar Agrajatra Palm oil Alpine -do- Marangas Asclepius LNG GSA -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= GFS Juno Container MSC PAK May 20th, 2025 MSC Martina Container MSC PAK -do- Maersk Beaufort Palm oil Alpine -do- Kaisa-1 LPG M International -do- Cloria Soya East Wind Waiting for Berths Bean Seed Venus-09 LPG Mer Marine Ser -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Guernsey Container MSC PAK May 21st, 2025 Gorton Container GAC -do- =============================================================================

